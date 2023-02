5 KAFE rooftop berikut ini cocok, jadi referensi buat kamu yang bingung ingin mengajak gebetan, pacar, atau orang-orang terkasih untuk merayakan Valentine.

Suasana kafe yang terletak di bagian rooftop, dengan pemandangan langit malam dan kerlap kerlip lampu dari bangunan pencakar langit disekitarnya, membuat suasana makin romantis.

Berikut adalah 5 kafe rooftop romantis terbaik untuk merayakan Valentine di Jakarta, dijamin enggak nyesel dan pasangan makin sayang!

1. Red Label, Casa Living Senayan

Red Label, yang terletak di Casa Living Senayan ini bisa jadi pilihan kafe untuk merayakan Valentine bersama dengan orang terkasih.

Waktu yang paling tepat untuk datang ke kafe ini, tentunya saat malam hari. Dari rooftop-nya Anda dapat melihat pemandangan berupa city lights Jakarta. Tempatnya cukup cozy dengan berbagai menu makanan dan minuman yang terjangkau.

(Foto: Instagram/@redlabelburger)

2. Cafe California

Konsep kafenya mediterania dan ala beach club Bali. Setiap spot di kafe ini sangatlah instagramable.

Dari cafe California, Anda dapat melihat hampir 360 derajat pemandangan kota Jakarta. Tak sekadar makan dan minum saja, Anda bisa merasakan experience dari kolam renang dan jacuzzi sambil melihat pemandangan indah dari langit senja.

Lokasinya ada di atas hotel The Orient Jakarta. Buat kamu yang mau ke sini pastikan untuk reservasi terlebih dahulu, karena untuk sampai ke rooftop-nya memerlukan akses.

(Foto: Instagram/@iamdannylouis)

3. Numinous Bar

Kafe dan bar ini terletak di atas hotel Posto Domire, di Jalan Dr. Susilo Raya No. 3, Grogol, Jakarta Barat.

Jadi untuk mencapai kafenya, Anda harus melalui hotel terlebih dulu ke lantai 10. Konsep kafenya sangat unik, yaitu dengan interior sebuah kapal. Anda bisa memilih tempat indoor atau outdoor, dan tanpa minimum payment.

Dari atas Anda bisa melihat pemandangan berupa sunset dan gemerlap lampu ibu kota. Menu makanan dan minuman di kafe ini cukup affordable.

4. Egg Hotel

Di hotel ini, ada kafe dengan konsep rooftop yang menawarkan pemandangan super cantik di malam hari.

Terletak di lantai 3, Anda bisa menyusuri lorong dan menaiki beberapa anak tangga, sebelum masuk ke kafenya Anda akan menemukan spot foto estetik. Ada ruang outdoor dan indoornya juga.

Saat cuaca cerah, Anda bisa melihat pemandangan langit berpadu dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit yang mengelilingi kafe ini.

Egg Hotel terletak di Suites at Seven, Rooftop Lt. 3 Jalan H. Sidik No. 7, RT.4/RW.6 Kuningan.

(Foto: Instagram/@egghoteljkt)

5. Dejavu Sky Dining

Cafe ini letaknya ada di Plaza Semanggi. Dejavu Sky Dining menawarkan pemandangan Kota Jakarta di malam hari yang romantis, namun dengan menu makanan yang sangat terjangkau alias murah dan tak buat kantung kering.

Jika melihat menunya kamu pasti akan kaget, karena memang semurah itu. Misalnya saja untuk menu steak berupa The Great Sirloin dengan ukuran 160gr ini dikenakan harga Rp75.000 saja.

Ada berbagai macam menu enak yang bisa kamu pilih di Dejavu Sky Dining. Jika sudah kenyang makan, jangan langsung buru-buru pulang, karena kamu juga bisa sekaligus bermain billiard di sini.