WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menghadiri Bogor Street Festival Cap Go Meh 2023 di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/2/2023). Angela bangga karena Cap Go Meh kali ini bisa dirayakan bersama masyarakat.

"Tahun ini, tahun Cap Go Meh saya yang sangat spesial. Biasanya saya merayakan bersama keluarga makan lontong Cap Go Meh. Kali ini saya bersama masyarakat merayakan Cap Go Meh luar biasa,” kata Angela dalam sambutannya di Bogor Street Festival Cap Go Meh (CGM) 2023 di Jalan Suryakencana, Kota Bogor.

“Saya sangat terharu sekali berada di sini, di Kita Bogor dalam Bogor Street Festival Cap Go Meh 2023," lanjutnya.

Cap Go Meh merupakan hari ke-15 setelah perayaan Tahun Baru Imlek atau penutup rangkaian perayaan Imlek.

"Sebetulnya Cap Go Meh banyak ceritanya. Asal mula dari Cap Go Meh tapi yang pasti artinya 15. Jadi Cap Go Meh artinya malam ke-15 setelah Tahun Baru Imlek. Jadi bisa diartikan sebagai puncak atau penutup Tahun Baru Imlek," ujar Angela Tanoe.

Ketika Cap Go Meh pastinya banyak harapan dan doa agar ke depannya diberikan keberkahan dan kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Anggota Kabinet Indonesia Maju termuda ini sangat bangga melihat antusiasme warga Kota Bogor dalam Bogor Street Festival CGM 2023. Usai sambutan, Angela diberikan kesempatan membuka rangkaian pawai budaya dengan mengibarkan bendera Merah Putih di atas panggung. Acara ini juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, dan pejabat lainnya.