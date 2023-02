KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Qatar Airways dalam mempromosikan destinasi-destinasi wisata di Indonesia ke dunia. Kerja sama disepakati dalam ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 yang berlangsung di Yogyakarta 3-5 Februari lalu.

Lewat kerja sama promosi ini diharapkan dapat memperkenalkan lebih luas lagi destinasi pariwisata Indonesia sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke dalam negeri.

β€œKita akan menggunakan platform Qatar Airways untuk mempromosikan destinasi-destinasi pariwisata, acara, dan juga daya tarik pariwisata wonderful Indonesia secara keseluruhan,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno secara daring, Senin (6/2/2023).

Penandatangan MoU kerja sama Kemenparekraf dengan Qatar Airways dilakukan oleh Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf Ni Made Ayu Marthini dengan Vice President Sales Qatar Airways Jared Lee di JW Marriott Hotel Yogyakarta.

Sandiaga Uno mengharapkan setelah penandatangan MOU tersebut, Qatar Airways bisa menambahkan penerbangannya ke Jakarta dan Bali, serta destinasi wisata lainnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Menparekraf menuturkan, bahwa Qatar Airways sebagai salah satu maskapai internasional terbesar di dunia tentunya membawa peran sentral dalam distribusi wisatawan. β€œ Ini yang kita harapkan, dan dalam waktu beberapa bulan kedepan kita akan melakukan pemasaran bersama. Sehingga harapannya akan menarik lebih banyak turis atau wisatawan, karena Doha telah menjadi hub yang sangat besar dan menjadi major hub yang menghubungkan berbagai kota di belahan dunia. Jadi kita harus gunakan kesempatan ini untuk menarik wisatawan ke Indonesia,” pungkas Sandiaga Uno. Tentunya hal ini menjadi faktor terpenting untuk mencapai target kunjungan wisman ke tanah air sebanyak 7,4 juta wisatawan.