APABILA punya kesempatan menginjakan kaki di Eropa, traveler sebaiknya jangan melewatkan Italia. Dengan segudang daya tariknya, Anda tentu tak akan melupakan negeri yang terkenal dengan pizza lezatnya.

Di samping itu, ada sederet alasan lain mengapa Anda harus mengunjungi Italia, negara para gladiator. Mulai dari seni, peninggalan sejarah, hingga kulinernya, semua wajib dijajal!

1. Penuh Sejarah

Setiap sudut Italia dipenuhi oleh sejarah. Mengutip dari travel.earth, kota-kota di Italia seakan mengajakmu pergi ke masa lalu.

Di Roma, Anda bisa menemukan jejak kerajaan kuno, kerajaan kepausan, dan keluarga bangsawan Renaisans. Sementara itu, di kota lain seperti Florence, Viterbo, Bracciano, Perugia, atau Venessia. kamu bisa berjumpa dengan peninggalan abad pertengahan.

Colloseum di Roma, Italia. (Reuters)

Ada juga Menara Baru Nuraghe dari zaman perunggu di Sardinia dan juga desa peradaban kuno Kepulauan Mediterania.

2. Kaya Akan Warisan Seni dan Arsitektur

Italia adalah surga bagi para pecinta seni dan arsitektur menawan. Setiap zamannya, selalu tercipta aneka ragam karya seni luar biasa seperti 'Pieta' dan 'The Last Judgment' karya Michelangelo, 'Renaissance Man' karya Leonardo da Vinci atau 'Venus of Urbino' karya Titian.

Pada beberapa lokasi terdapat pemandangan peninggalan sejarah dengan sentuhan arsitektur mempesona. Misalnya saja Colosseum di Roma serta Katedral Santo Petrus di Vatikan yang hiasi kubah marmer.

3. Situs Warisan Dunia Terbanyak

Tak main-main, Italia diklamin memiliki situs Warisan Dunia UNESCO yang lebih banyak ketimbang negara Eropa lain. Setidaknya ada 55 situs warisan dunia, terbagi antara budaya dan alam.

Salah satu yang wajib Anda sambangi ketika berada di Italia adalah reruntuhan kota Romawi kuno Pompeii dan Herculaneum yang diawetkan yang terkubur oleh letusan Vesuvius pada tahun 79 M.

4. Wisata Alam Memanjakan Mata Jangan kita Italia hanya mampu memukau para turis dengan situs peninggalan sejarah hingga seninya saja. Wisata alam di Italia pun tak kalah membuat turis berdecak kagum. Kamu dapat mendaki, bersepeda, atau bermain di kawasan Gunung Dolomites, Pegunungan Alpen. Tak hanya itu, habiskanlah waktumu dengan bersantai di Danau Como, Maggiore, dan Garda yang dikelilingi pegunungan hijau serta perbukitan mempesona. 5. Bahan Makanan Menggugah Selera Italia lebih dari sekedar pizza dan pasta saja! Berjalan-jalan di negara tersebut akan membuatmu berjumpa dengan aneka bahan makanan khas seperti keju Pecorino atau Fossa, atau roti Focaccia. Selain itu, jenis pasta di Italia sungguh beragam. Bayangkan saja, setidaknya ada lebih dari 300 jenis pasta di sana. Lebih lanjut, gelato khas Italia juga sulit untuk ditolak. Rasanya yang lembut dan nikmat cocok menemani sore hari Anda di sana. 6. Garis Pantai Terpanjang di Eropa Kamu tidak akan merindukan pantai selama berada di Italia. Pasalnya, hampir semua wilayah di Italia, kecuali Umbria, memiliki akses ke laut. Menurut Travel.Earth , garis pantai murni Italia tersapu oleh perairan dari lima lautan. Semua itu terdiri dari Mediterania, Adriatik, Ionia, Tyrrhenian, dan Liguria.