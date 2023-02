MENGUAK alasan kenapa China dijuluki Negeri Tirai Bambu. China adalah negara terluas ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada. Tapi, soal populasi, Tiongkok masih jadi juara sebagai negara dengan penduduk terbanyak di planet bumi yakni mencapai 1,425 miliar jiwa berdasarkan data World Population Review per Februari 2023.

Perihal julukan Negeri Tirai Bambu ke China sangat beralasan karena negara di Asia Timur ini banyak tumbuh pohon bambu.

BACA JUGA:Mengenal Asal Usul Hawaii Van Jabar, Julukan Kabupaten Pangandaran

Melansir dari China Daily, Minggu (12/02/23), China memiliki tanaman bambu terbanyak di dunia. Sekitar 400 jenis bambu dan sepertiga jenis bambu yang ada di dunia tumbuh di China.

Masyarakat China menganggap tanaman bambu sebagai simbol nilai tradisional Tiongkok. Tanaman bambu juga mencerminkan kebijakan, jiwa dan emosi seseorang.

Batang bambu yang tinggi memiliki arti kehormatan dan kesederhanaan. Sementara akarnya menunjukan keteguhan hati.

BACA JUGA:5 Julukan Unik Blora, Daerah Penghasil Kayu Jati Terbaik di Dunia

Beberapa daerah yang menghasilkan bambu paling banyak di China meliputi area Sungai Yangtze Selatan. Area ini sangat terkenal dikalangan wisatawan dari berbagai dunia.

Wilayah lainnya di China meliputi Provinsi Guangdong, Sichuan, Zhejiang, Chongqing, Anhui, Fujian, Hunan, Jiangxi, dan Jiangsu, serta Daerah Otonomi Guangxi Zhuang.

Follow Berita Okezone di Google News

Masyarakat China sudah menanam bambu sejak zaman Dinasti Shang abad ke-16 sampai abad ke-11 SM. Tanaman bambu digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Dinasti Shang. Mulai dari membuat rumah, alat musik, pakaian, makanan, bahkan senjata menggunakan tanaman bambu.

Disamping itu, Menurut Word Histories, alasan lain China dijuluki Negari Tirai Bambu untuk menunjukkan perbatasan politik antara komunis dan wilayah non komunis pada akhir 1940 sampai 1972.

Julukan Negara Tirai Bambu juga mengacu pada penyensoran yang dilakukan oleh Binghamton Press, New York, yang menerbitkan Malaya Press To Be Liberalized pada tahun 1948.

Terbitan tersebut menjuluki China sebagai Negara Tirai Bambu. Itulah alasan kenapa negara China Dijuluki negara Tirai Bambu hingga saat ini.