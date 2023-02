MENGUAK alasan kenapa Amerika Serikat dijuluki Negeri Paman Sam. Julukan ini memang sangat populer sepenjuru dunia. Ternyata ada sejarah menarik di balik penyematan Paman Sam sebagai nama keren negara adidaya ini.

Amerika Serikat dengan luas wilayah mencapai 9.83 juta kilometer per segi, memiliki 50 negara bagian di dalamnya. Dengan jumlah penduduk mencapai 340.018.000 jiwa per 11 Februari 2023, AS masih jadi negara dengan populasi terbanyak ketiga di dunia setelah China dan India.

Melansir dari History, Minggu (13/2/2023), Amerika Serikat disebut sebagai Negeri Paman Sam sejak 7 September 1813. Nama Paman Sam dikaitkan dengan seorang pengemas daging dari Troy, New York bernama Samuel Wilson.

Ia bertugas memasok daging sapi ke dalam tong untuk Angkatan Darat Amerika Serikat selama perang melawan Britania Raya pada 1812.

Samuel Wilson memberi cap tong-tong itu dengan tulisan “A.S” yang berarti Amerika Serikat. Namun tentara mulai menyebut grub dengan “Paman Sam”.

Media kabar lokal lantas mengangkat cerita itu dan nama Paman Sam diterima secara luas sebagai julukan untuk Amerika Serikat.

Pada kurun waktu akhir 1860 an hingga 1870 an, Thomas Nast mempopulerkan gambar Paman Sam dengan ciri khas berjanggut putih dan setelan bintang dan garis. Namun gambar Paman Sam yang paling populer adalah karya seniman bernama James Montgomery Flagg.

Gambar versi James Montgomery Flagg, Paman Sam digambarkan mengenakan topi tinggi dan jaket biru serta menunjuk lurus ke depan. Selama Perang Dunia I, gambar Paman Sam dengan tulisan “I Want You For The U.S. Army” ini digunakan sebagai poster perekrutan. Sosok Samuel Wilson yang asli meninggal pada 1854 di usianya yang menginjak 87 tahun. Dirinya dimakamkan di samping makam istrinya Betsey Mann di Pemakaman Oakwood di Troy, New York. Di kota tempat dirinya mendapat sebutan Paman Sam. Pada bulan September tahun 1961, Kongres Amerika Serikat mengakui Samuel Wilson sebagai nenek moyang simbol nasional Paman Sam Amerika. Itulah alasan kenapa Amerika Serikat dijuluki sebagai negeri Paman Sam hingga saat ini.