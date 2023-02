INGIN dapat tiket pesawat ke Hong Kong pulang pergi (PP) secara gratis? Ini bukanlah sebuah mimpi. Pada 2 Februari 2023, Kepala Eksekutif Hong Kong , John Lee meluncurkan kampanye wisata bertajuk "Hello Hong Kong", yang mana ini diikuti penawaran 500.000 tiket pesawat gratis untuk para turis mancanegara.

Berdasarkan informasi di laman Hong Kong International Airport, jadwal pembagian tiket gratis dimulai pada 1 Maret 2023. Untuk lebih lengkapnya, simak berikut ini.

1. Asia Tenggara (for inbound) - 1 Maret dan seterusnya

BACA JUGA:Hong Kong Tebar 500.000 Tiket Gratis untuk Wisatawan, Sandiaga: Sangat Revolusioner

2. Mainland China (for inbound) - April dan seterusnya

3. Asia Timur Laut (for inbound) - Mei dan seterusnya

4. Hong Kong (Outbound) - Juli dan seterusnya

5. Pasar lain (for inbound) - Mei dan setusnya.

BACA JUGA:Rute Hong Kong-Denpasar Buka Lagi, Bandara Ngurah Rai Kini Layani 24 Rute Internasional

Perlu diingat, tanggal peluncuran yang pasti akan diumumkan mendekati waktu tersebut oleh otoritas dan dara dan maskapai terkait.

Cara Dapat Tiket Gratis Hong Kong PP

Untuk bisa mendapatkan tiket pesawat gratis Hong Kong, Anda harus mengakses halaman web maskapai yang bekerjasama ketika waktunya sudah tiba. Adapun maskapai yang berpartisipasi meliputi Cathay Pacific Airways, Hong Kong Express dan Hong Kong Airlines.

Follow Berita Okezone di Google News

Setelah sudah berada di laman resmi maskapai, yang Anda harus lakukan adalah mendaftarkan diri. Cukup ikuti aturan atau mekanisme untuk mendapatkan tiket pada laman resmi maskapai.

Sebagai informasi, tiket bakal diberikan lewat aneka kegiatan semacam undian berhadiah atau bisa juga sistem buy one get one (beli 1 gratis 1).

Jika perlu rincian lebih lanjut, kunjungi situs web maskapai.

Poin Penting

Mendapatkan tiket pesawat gratis Hong Kong pulang pergi memang menggiurkan. Tapi, Anda perlu tahu beberapa poin penting ketentuannya.

Tiket yang disponsori oleh otoritas bandara merupakan kelas ekonomi. Selain itu, semua biaya tambahan seperti pajak terkait ditanggung oleh si pemenang.

Lebih lanjut, semua tiket pulang pergi Hong Kong tunduk pada batasan maupun syarat ketentuan dari maskapai penerbangan.