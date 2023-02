MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa suksesnya penyelenggaraan ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 pada 2-5 Februari lalu, berdampak positif untuk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia khususnya Yogyakarta sebagai tuan rumah.

"Saya belum move on dari ATF 2023 yang ternyata memberikan dampak sangat luar biasa," ujarnya dalam Weekly Press Brief With Sandi Uno secara virtual, Senin (13/2/2023).

BACA JUGA:Bangga! Indonesia Raih 20 Penghargaan dalam ASEAN Tourism Award 2023, Berikut Rinciannya

"Ini kami ucapkan betul-betul, dan apresiasi kepada semua pihak yang sudah menyukseskan ASEAN Tourism Forum 2023," tambahnya.

Menurut Sandiaga, data sementara menunjukkan hasil dari business to customer (B2C) selama ATF 2023 lebih dari Rp8 miliar. Selanjutnya business to business (B2B), tercatat nilai transaksi yang didapat melebihi Rp500 miliar.

BACA JUGA:Indonesia Serahkan Estafet Kepemimpinan ASEAN Tourism Forum ke Laos, Sandiaga: Terus Perkuat Kolaborasi

Lebih lanjut, kata dia, dampak yang dirasakan usai ATF 2023 adalah pada sektor ekraf di Yogyakarta dan sekitarnya kian meningkat. Nilai transaksi yang didapat yaitu di atas Rp5 miliar.

"Paling membanggaakan dampak ekonomi baik langsung dan tidak langsung untuk DIY Yogyakarta dan sekitarnya," terangnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Selain itu terdapat juga sesi B2C yang akan menjadi tempat transaksi langsung antara business kepada customer melalui Pameran Pariwisata Indonesia, Festival Kuliner, dan Pameran UMKM Ekonomi Kreatif. Sesi B2C ini merupakan catatan sejarah karena merupakan yang pertama dalam sejarah ATF. Untuk menaikan dan membangkitkan penjualan, diadakan pula program promo gratis ongkir. Produk-produk di pameran ini bisa dikirim ke seluruh ASEAN tanpa biaya. Tak hanya itu saja, di event internasional ini juga menghadirkan pameran seni. Sejumlah lukisan dan patung karya seniman Indonesia dipamerkan ke ke seluruh pengunjung, baik nasional maupun internasional.