MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi kasus viral dua singa menabrak mobil pengunjung di Taman Safari Indonesia II Jatim, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Menurutnya wisatawan yang berkunjung ke kebun binatang harus memahami perilaku hewan.

"Kita perlu lakukan penyesuaian karena kita sedang berwisata di habitat mereka. Jadi sosialisasi dan pemberian informasi yang lebih banyak bagaimana kita harus menyikapi jika menemui situasi tersebut," kata Sandiaga dalam The Weekly Press Brief with Sandi Uno secara virtual di Jakarta, Senin (13/2/2023).

BACA JUGA:ATF 2023 Sukses, Ini Sederet Dampak Positif Terhadap Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia

Sebagaimana diketahui, mobil Toyota Yaris ditabrak dua singa di Taman Safari Prigen adalah milik Febrian Permana, warga Pare, Kediri, Jawa Timur.

Dia saat itu sedang berwisata mengunjungi Taman Safari Prigen, kemudian ada dua singa yang sedang berkelahi tiba-tiba lari dan langsung menabrak mobil berwarna merah itu.

Kejadian yang terjadi pada 22 Januari 2023 tersebut viral setelah cuplikan videonya beredar di media sosial. Akibat diseruduk singa, mobil tersebut rusak.

BACA JUGA:Awas Diterkam Singa, Simak Tips Aman Berwisata ke Taman Safari Bogor

Sandiaga mengatakan bahwa ini bagian dari fenomena alam serta perilaku unik hewan. "Tentunya itu adalah fenomena alam dan yang dijual (taman safari) adalah kelestarian alamnya," katanya.

Kemenparekraf, lanjut Sandiaga, sudah mengingatkan langsung pihak Taman Safari Prigen agar lebih memerhatikan lagi keselamatan dan keamanan pengunjung, serta menciptakan wisata yang menyenangkan untuk para peminat destinasi wisata berbasis konservasi.

Follow Berita Okezone di Google News

Sandiaga berharap kejadian singa menabrak mobil pengunjung tidak menyurutkan minat wisatawan berwisata ke taman safari. "Kita harapkan, ini tidak akan menyurutkan minat dari wisatawan untuk berkunjung. Karena ada beberapa taman safari yang baru, salah satunya di Solo," terangnya. Sementara pengelola Taman Safari Prigen memastikan bahwa mobil pengunjung yang ditabrak singa dijamin oleh asuransi yang berlaku secara otomatis dalam setiap pembelian tiket masuk. "Untuk pengunjung yang terdampak peristiwa itu dipastikan telah mendapat asuransi. Karena setiap tiket masuk Taman Safari Indonesia II Jatim sudah termasuk asuransi bagi pengunjung maupun kendaraan. Namun, jika kerusakan kendaraan terjadi karena disengaja ataupun ulah pengunjung sendiri, maka asuransi tidak bisa diklaim," kata Education Manager Taman Safari II Jatim dan Baobab Safari Resort, Eko Windarto.