MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan gelaran Formula 1 atau F1H20 Powerboat di Danau Toba, pada 24-26 Februari 2023, akan berdampak langsung terhadap perekonomian Sumatera Utara sebesar Rp212 miliar dan 180 juta impresi media digital.

"Ini diprediksi akan raih atensi 180 juta impresi media digital dan dampak langsung sebesar Rp212 miliar terhadap ekonomi Provinsi Sumut," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta, Senin (13/2/2023).

Sebagai upaya mendukung UMKM dan masyarakat, dalam gelaran ini, Kemenparekraf melakukan pelatihan dan penguatan rantai pasok sehingga di hotel hingga homestay yang disajikan kepada wisatawan adalah produk kopi masyarakat setempat.

"Bukan kopi generik. Tapi kopi khas Mandailing dari daerah setempat juga makanannya, fashionnya, ulos dan tenun yang dijual, serta mendorong pelaku ekraf lokal untuk hadir di Toba Fest (acara sampingan)," paparnya seperti dilansir dari ANTARA.

Sementara itu, terkait kesiapan acara yang akan digelar 24-26 Februari di Pelabuhan Muliaraja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sandi menyebut kesiapan dry paddock hingga wet paddock sudah siap secara infrastrukturnya, sumber daya manusia (SDM) pun juga sudah disiapkan, sehingga terpantau sudah berjalan sesuai rencana.

Ia turut menargetkan sebanyak 25 ribu wisatawan yang diharapkan datang, termasuk atlet, official crew dan akan meningkatkan kunjungan wisatawan sebesar 3,7 persen dalam 2 tahun pasca-kegiatan berlangsung. Kemudian dengan target capaian yang telah ditetapkan, yakni 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada 2023, ia pun menggabungkan program ini dengan gerakan bangga berwisata di Indonesia (BBWI).