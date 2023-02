MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, pihaknya masih menunggu tanggapan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (TWC) terkait pemberlakuan tiket masuk Candi Borobudur yang diusulkan sebesar Rp100.000 untuk wisatawan nusantara (wisnu) dan Rp500.000 untuk wisatawan mancanegara (wisman).

"Ini sudah kita uji coba kan saat Asean Travel Forum (ATF) 2023 dan sekarang menunggu tanggapan dari pengelola PT TWC," ujar Menparekraf dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta.

Menurut Sandi, sudah saatnya untuk membuka wisata Candi Borobudur dengan berbagai paket wisata, di antaranya paket edukasi dan paket konservasi dengan target 1.000-1.200 wisatawan per hari dengan menggunakan sandal upanat saat menaiki candi Budha terbesar di dunia ini.

Adapun tujuan penggunaan sandal upanat yang terbuat dari anyaman daun pandan ini untuk meminimalkan keausan atau kerusakan batu candi di lantai dan bagian tangga candi.

Untuk diketahui, penentuan harga tiket masuk Candi Borobudur berdasarkan diskusi antara pihak Kemenparekraf dengan pihak-pihak terkait, serta sudah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah delegasi ATF 2023 mencoba wisata tematik Candi Borobudur, yakni 'Borobudur Trail of Civilization' yang digagas Kemenparekraf pada Minggu, 5 Februari 2023 lalu. Dalam kegiatan ini, sebanyak 22 delegasi yang berasal dari negara anggota ASEAN, negara mitra seperti ASEAN Plus Three, India, Rusia, dan ASEAN NTO's diajak untuk mencoba beragam aktivitas menarik seperti menikmati keindahan alam, budaya, dan kuliner.