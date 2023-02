PESAWAT Air New Zealand tujuan New York, Amerika Serikat mengalami pengalihan terburuk. Pasalnya, pesawat itu terus berputar tanpa arah hingga kembali ke Auckland. Hal itu dipicu oleh adanya pemadaman listrik di bandara terbesar New York.

Melansir News.com.au, pesawat Air New Zealand terpaksa menunda perjalanannya ke 'Big Apple' sekitar delapan jam pada Kamis pekan lalu.

Secara keseluruhan, penumpang dengan rute utama Kiwi NZ2 menghabiskan 16 jam di dalam pesawat Boeing 787 dan berakhir di tempat mereka memulai perjalanan.

Seorang pengguna media sosial Jason Rabinowitz dalam unggahan twitter mengatakan; “Penerbangan @FlyAir NZ yang buruk dari Auckland ke New York ini berputar sekitar 8 jam dalam perjalanan karena penutupan JFK TI dan baru saja mendarat sekarang. Ini harus masuk ke dalam salah satu pengalihan terburuk sepanjang masa," tulisnya.

Kejadian mengalahkan maskapai Emirates pada Januari lalu yang menghabiskan waktu 13 jam menuju Auckland yang sebelumnya juga dibatalkan, hingga kembali ke bandara awal keberangkatan.

Penerbangan internasional di Terminal 1 Bandara John F Kennedy dihentikan pada Kamis, 16 Februari 2023 setelah kebakaran yang sangat mengganggu aliran listrik.

Pelancong harus pergi ke terminal dan bandara alternatif atau mengatur perjalanan di hari lain. Membuat para menumpang mengomentari penerbangan itu bagai perjalanan 16 jam mimpi buruk.

Beberapa penumpang kecewa karena Air NZ tidak mengalihkan ke bandara lain di Amerika Serikat dan memesan penumpang mereka dengan maskapai domestik ke New York, Namun pihak maskapai mengatakan itu bukan pilihan tebaik. "Mengalihkan ke pelabuhan AS lain berarti pesawat akan tetap di darat selama beberapa hari, hal ini berdampak pada sejumlah layanan dan pelanggan terjadwal lainnya," kata juru bicara maskapai kepada New Zealand Herald . “Penerbangan sekarang kembali ke Auckland di mana pelanggan akan memesan ulang pada layanan berikutnya yang tersedia. Tim kami sedang mengerjakan proses itu dan akan siap membantu pelanggan dengan pengaturan perjalanan mereka ketika mereka tiba di Auckland,” sebutnya. "Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan ini dan berterima kasih atas kesabaran dan pengertian pelanggan," tutup jubir maskapai. Beberapa penundaan juga dapat disebabkan beberapa faktor seperti kesalahan sistem, cuaca ekstrem, faktor alam dan beberapa hal lainnya.