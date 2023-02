MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa kejuaraan dunia perahu motor F1 Powerboat sudah siap digelar di Danau Toba, Kota Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pada 24 hingga 26 Februari 2023. Persiapannya memasuki tahap akhir.

"Semua persiapannya sudah on the track," katanya dalam Weekly Press Brief with Sandi Uno secara virtual, Senin (20/02/2023).

Sandiaga menyebutkan bahwa persiapan F1 Powerboat berkoordinasi dengan lintas kementerian agar event sport tourism pertama di Danau Toba tersebut bisa berjalan lancar.

Menurut Sandiaga, 20 pembalap dari 10 tim yang berasal dari enam negara akan segera tiba di Tanah Air untuk berkompetisi di F1 Powerboat Danau Toba.

Sandiaga memastikan Kemenparekraf bersama kementerian lain sudah menyiapkan infrastruktur, fasilitas penunjang serta sumber daya manusia (SDM) untuk menyukseskan F1 Powerboat di Danau Toba.

Sandiaga juga memastikan untuk tarif kamar hotel di sekitar kawasan Danau Toba tidak mengalami kenaikan karena adanya event tersebut. Sehingga nantinya wisatawan bisa menyewa kamar tanpa tiba-tiba harga jadi naik secara signifikan.

Selain itu ia juga memastikan, keterlibatan masyarakat melalui penyiapan homestay, paket desa wisata, termasuk pengembangan produk-produk UMKM lokal. "Hospitality ini penting, jangan sampai banyak wisatawan yang datang ke Danau Toba akhirnya kecewa. Kita harus memastikan dampak event ini dapat lebih menetes pada UMKM setempat, karenanya kami melakukan pelatihan-pelatihan dan penguatan rantai pasok sehingga nantinya di hotel ataupun homestay yang digunakan adalah produk-produk lokal," terangnya. Event F1 PowerBoat ditargetkan dapat menarik kunjungan 25 ribu wisatawan mulai dari atlet, official, kru, dan lainnya. Sehingga dapat mendorong capaian target 7,4 juta wisatawan mancanegara dan 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara di tahun ini. "Dan harapannya ini akan meningkatkan kunjungan wisatawan sebesar 3,7 persen dalam dua tahun pasca event ini berlangsung. F1 PowerBoat ini diprediksi akan meraih 180 juta impresi digital dan dampak ekonomi sebesar Rp212 miliar terhadap ekonomi Provinsi Sumatera Utara," pungkasnya.