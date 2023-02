WAKIL Ketua Umum Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Budijanto Ardiansjah mengusulkan pemerintah menerapkan cuti bersama di hari kejepit nasional alias harpitnas pada hari raya.

"Lebih baik libur itu diakumulasikan untuk libur hari raya seperti lebaran, nataru, atau libur sekolah, ini akan lebih efektif karena durasi libur lebih panjang," ujar Budijanto menanggapi usulan harpitnas menjadi libur bersama, sebagaimana dinukil dari ANTARA.

Menurut Budijanto, umumnya libur dengan durasi pendek akan menyebabkan masyarakat cenderung memilih berlibur hanya di lokasi yang dekat dengan tempat tinggal, sehingga penambahan cuti bersama saat hari raya akan lebih berdampak.

Namun, terlalu banyak libur pendek, menurut Budijanto, juga akan berefek pada minat masyarakat untuk berpergian dalam jangka panjang, terlebih dibayang-bayangi oleh aktivitas pekerjaan padat yang sebenarnya bisa dilakukan di mana saja seperti halnya digital nomad.

"Saat libur pendek orang cenderung memilih road trip yang dekat saja misal orang Jakarta akan ke Bogor Raya atau Bandung, pada saat waktunya libur panjang mereka cenderung tidak minat lagi, karena sudah tidak istimewa, itu bisa terjadi," kata dia.

Di sisi lain, Vice Chairman ASITA Jakarta, Jongki Adiyasa menambahkan terlalu banyak cuti bersama juga akan berdampak pada sektor lain, selain pariwisata.

"Perputaran wisatawan domestik saat ini sudah cukup baik pasca pandemi, namun perlu juga diperhatikan dampak pada sektor lain seperti sektor usaha dan perusahaan," ujar Jongki. Jongki juga mengusulkan pemerintah untuk lebih membidik pasar internasional bagi turis yang berminat wisata ke Indonesia, dengan lebih gencar mempromosikan ragam destinasi unggulan Tanah Air. BACA JUGA:Ajak Masyarakat Manfaatkan Cuti Bersama, Sandiaga Uno: Yuk Traveling di Indonesia Aja

Oleh karenanya, apapun keputusan pemerintah, ASITA akan menerima dan menyiapkan berbagai paket liburan ke destinasi wisata pilihan menarik dengan harga yang terjangkau. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, realisasi harpitnas akan diupayakan setidaknya dua kali pada tahun ini untuk mendorong industri perhotelan di Indonesia yang terdampak pandemi.