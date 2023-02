PULAU Peninsula di kawasan The Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali siap menjadi lokasi penyelenggaraan dua konser berskala internasional pada Maret 2023, yakni Road To Thank God It’s Festival (TGIF) by UNIVLOX dan Joyland Festival Bali. Event musik ini akan menghadirkan deretan musisi nasional dan mancanegara.

"Kami mengapresiasi kepercayaan dari pihak penyelenggara untuk menggelar event musik di kawasan yang kami kelola ini. Tentunya kawasan kami ini sangat memadai untuk menggelar event yang dapat dihadiri oleh ribuan pengunjung," ujar Direktur Operasi ITDC Troy, Reza Warokka sebagaimana dilansir dari ANTARA, Sabtu (25/2/2023).

Ia menjelaskan bahwa Pulau Peninsula yang masuk area dikelola BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) merupakan kawasan terbuka seluas 5 hektare dengan lokasi langsung menghadap Samudra Hindia.

Kawasan itu dilengkapi dengan fasilitas panggung terbuka, helipad standard, panggung pementasan Kecak untuk menampung 600 orang, serta wisata alam Water Blow ini bisa digunakan untuk berbagai kegiatan.

“Fasilitas ini tentunya sangat siap dalam mendukung setiap penyelenggaraan event termasuk festival musik," ujarnya.

Rencananya Road To Thank God It’s Festival (TGIF) by UNIVLOX akan diselenggarakan pada 4 Maret mendatang dengan menghadirkan sejumlah musisi seperti Secondhand Serenade, Pamungkas dan JKT48.

Sedangkan pada Joyland Festival Bali yang akan berlangsung pada 17-19 Maret 2023, Plainsong Live selaku promotor siap menghadirkan line up artis mancanegara diantaranya Phoenix yang merupakan grup kuartet asal Prancis yang dikenal dengan genre indie pop, synth-pop, pop rock dan new wave.

Selain itu, musisi lain yang akan turut memeriahkan antara lain Crumb, Yura Yunita, Kunto Aji, Hindia Black Country hingga Dipha Barus.

Dengan target 24 ribu pengunjung, Joyland Festival Bali siap menampilkan ciri khasnya di setiap konser, yaitu suasana area festival yang natural, dekorasi artistik yang ceria, pertunjukan musik lintas genre oleh para artis. Sejumlah kegiatan lain seperti pemutaran film di area terbuka, stand up comedy dan pasar produk lokal juga akan diselenggarakan untuk menambah kemeriahan kegiatan musik selama tiga hari itu. Troy Reza Warokka menambahkan The Nusa Dua memiliki fasilitas lengkap baik ruang terbuka maupun dalam ruangan serta SOP yang telah terbukti siap dan sukses dalam menggelar berbagai jenis kegiatan berskala besar baik nasional maupun internasional. "Ke depannya kami terus berupaya melakukan kolaborasi dengan pelaku industri musik untuk mengelar event-event musik berskala besar sebagai salah satu upaya kami menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan berlibur di The Nusa Dua," kata dia.