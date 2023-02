MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa pemerintah akan mempermudah perizinan seluruh kegiatan di sektor ekonomi kreatif seperti musik, film, seni budaya, hingga olahraga, agar semakin banyak event digelar guna meningkatkan pergerakan ekonomi serta wisatawan.

“Ada berita baik untuk pegiat dan penyelenggara event baik ekonomi kreatif, musik, film, dan kegiatan seni budaya, dan juga sport,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (27/2/2023).

“Karena sesuai dengan rapat terbatas, bahwa Presiden memberikan izin untuk mempermudah semua kegiatan seperti konser, kegiatan olahraga, seni dan budaya, maupun kegiatan ekonomi kreatif lainnya,” lanjutnya.

Menurut dia, Presiden Jokowi menginginkan adanya digitalisasi yang terintergrasi pada seluruh perizinan. Karenanya, alur perizinan acara yang terstandarisasi dan terdigitalisasi akan memudahkan lebih dari 30.000 acara berskala menengah-besar yang berpotensi untuk menciptakan pergerakan ekonomi sekitar Rp170 triliun.

Jika sebelumnya para penyelenggara event harus menunggu lama untuk perizinan, ke depannya akan dipermudah menjadi 6 bulanan untuk proses awal.

“Tentunya bahwa Presiden menginginkan adanya digitalisasi yang menginterigasi seluruh perizinan yang selama ini dilaporkan lama, dengan target izin prinsip agar acara besar tingkat internasional 6 bulan sebelumnya telah didapatkan izin prinsip,” tuturnya.

“Dan 3 bulan sebelumnya izin yang lebih teknis, dan sementara untuk izin final, paling lambat 45 hari sebelum event,” imbuhnya.

Sandiaga melanjutnya, kemudahan perizinan yang diberikan kepada pihak penyelenggara event-event besar ini tentunya akan melibatkan semua kementerian, lembaga, dan pihak di bawah komando Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. “Tentunya ini nanti di bawah komando bapak Menko Marves, kita akan mengintegtasikan semua level perizinan, baik dari level pemerintah pusat, hingga pemerintah daerah, dan lintas kementerian lembaga, termasuk juga dari teman-teman Polri,” paparnya. “Nah, ini alur perizinan event yang telah terstandarisasi dan tedigitalisasi ini akan memudahkan lebih dari 3.000 event yang berskala menengah besar, yang berpotensi untuk menciptakan pergerakan ekonomi sebesar Rp 170 triliun,” tutupnya.