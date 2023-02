PEKAN mode Indonesia Fashion Week (IFW) 2023 telah sukses digelar selama lima hari dari 22 hingga 26 Februari di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap ke depannya ajang fashion tahunan bergengsi ini bisa digelar lebih lama bahkan sampai 2 pekan.

Pasalnya, pergelaran IFW merupakan satu dari sekian banyak pergelaran fashion di Indonesia yang mampu mendobrak pasar industri ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya industri fashion yang cukup banyak memberi sumbangsih terhadap perekonomian negara.

“Kita sudah tahu, dari USD 26,5 miliar tahun ini, untuk produksi ekspor ekonomi kreatif ini adalah 66 persen itu dari fashion. Jadi kita harus mulai dari inovasinya, langkah adaptasinya, karena tren itu berubah-ubah dengan menyiapkan berbagai kolaborasi,” ujar Sandiaga, dalam The Weekly Brief With Sandi Uno, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin, (27/2/2023).

“Indonesia Fashion Week kemarin mengangkat Gorontalo, tapi ada juga Garutnya, ada Sulawesi Tenggara, jadi lima hari. Kita berharap suatu saat Indonesia Fashion Week ini bisa 2 minggu,” lanjutnya.

Sandiaga juga berharap, ke depannya, IFW bisa terus menjadi kiblat pergelaran fashion di Indonesia. Dimana, IFW nantinya juga diharapkan mampu menyelenggarakan berbagai side event untuk produk-produk ekonomi kreatif agar lebih dilirik oleh dunia. “Dan ini akan ada side event side event seperti Paris Fashion Week, New York Fashion Week, dan akhirnya mata dunia itu tertuju kepada Indonesia untuk produk-produk ekonomi kreatif khususnya fashion yang sudah berkualitas dunia,” ungkapnya.