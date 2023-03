BUKA puasa bersama atau bukber sudah membudaya di Indonesia saat bulan suci Ramadhan. Lewat bukber tentu saja silaturahmi dan kebersamaan semakin terjaga.

Buka puasa bersama sering dilakukan masyarakat berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pekerja, bahkan pensiunan. Bahkan bukber juga sering dibalut dengan ajang reuni atau lepas kangen.

Lokasi buka puasa bersama biasanya dipilih dengan katagori tempat yang nyaman, ramah, dan memiliki menu makanan enak.

Buat yang di Tangerang ada beberapa tempat bukber yang populer saat Ramadhan seperti dikutip dari laman Keluyuran.

Pasar Lama Tangerang

Sebagian orang mungkin sudah banyak yang tau mengenai Pasar Lama Tangerang, Pasar yang ramai meskipun buka di malam hari yang memiliki berbagai macam kuliner. Disini anda bisa hunting makanan untuk berbuka puasa karena menu makanan nya sangat lengkap dan harganya relatif murah kisaran harga Rp 50.000/ orang.

Kuliner yang bisa anda coba di sini beragam, mulai dari sate ayam, ayam bakar, lumpia khas Semarang, sampai dengan kue cubit semua tersedia di sini. Bahkan, ketika bulan ramadhan tersedia banyak pilihan takjil di Pasar Lama Tangerang.

Food Court IKEA

Toko furniture dari Skandinavia ini selain terkenal menjual furniture juga menyajikan beragam makanan enak yang di jual di food court IKEA. seperti Swedish meatball, ayam bakar kalasan, fish and chips, salmon panggang, steak striploin, dan masih banyak lagi.

Jika anda masyarakat Tangerang yang ingin mencoba buka puasa dengan bola daging Swedia dengan Saus Krim anda bisa datang ke IKEA Alam Sutera dan membawa uang kisaran Rp 100.000 - 150.000/ orang untuk sekali makan.

Taman Santap Rumah Kayu

Restoran dengan interior yang didominasi dengan kayu dan menawarkan suasana yang santai dan nyaman. Ditambah hangat nya suasana buka puasa dengan lampu-lampu temaram dari restoran ini, makanan yang disediakan juga memiliki rasa yang lezat.

Anda bisa mencoba berbagai macam menu yang tersedia seperti, Cumi Bakar Rumah Kayu, Ayam Bakar Madu Rumah Kayu, Ayam Goreng Emas, Kangkung Hotplate, Udang Saus Dabu, Patin Pindang Nanas, dan masih banyak lagi. Restoran ini berada di Jalan Ki Dewantara SKL002, Summarecon Gading Serpong, Tangerang.

Rumah Makan Pondok Lauk

Jika anda memiliki anak kecil, RM Pondok Lauk sangat cocok untuk anda yang ingin buka puasa bersama anak-anak, keluarga, ataupun teman. Karena di tempat ini menawarkan konsep indoor maupun outdoor, tempat bermain dan kolam ikan.

Restoran ini berada di jalan Baharudin No. 34A, Tangerang, dan menyajikan makanan yang sangat lengkap mulai dari ikan-ikanan, kerang, udang, cumi, ayam, dan aneka sayur. Harga menu makanannya pun cukup murah, kisaran harga Rp 50.000/ orang.

Rumah Makan Lembur Kuring

Untuk anda warga Tangerang yang ingin buka puasa dengan makanan nusantara, Rumah makan Lembur Kuring yang ada di Tangerang ini menyediakan makanan khas nusantara yang sangat cocok di lidah masyarakat Indonesia.

Restoran ini sangat terkenal dan paling sering di pilih sebagai tempat untuk mengadakan buka bersama. Karena disini memiliki hidangan yang lezat, harga nya cukup murah, dan yang paling penting tempatnya cukup luas. jadi, sangat cocok untuk buka bersama dengan teman ataupun keluarga.

Kayu Kayu Restaurant

Sama dengan Taman Santap Rumah Kayu, Kayu Kayu Restaurant ini juga didominasi dengan perabotan dan ornamen kayu. Makanan yang di sajikan juga hampir sama, menyediakan hidangan khas nusantara, seperti Ketoprak, Asinan Sayur Bogor, Martabak Telur, Tumis Jantung Pisang, Es Podeng, dan masih banyak lagi.

Restoran ini sangat di rekomendasi untuk anda yang sedang mencari tempat yang luas untuk buka puasa bersama dan suasana yang menyenangkan. Kayu kayu beralamat di Jalan Jalur Sutera No. Kav. 28A, Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan.

Hachi Grill Alam Sutera

Resto yang satu ini berbeda dari resto resto sebelumnya, anda bisa buka puasa dengan konsep All You Can Eat (makan sepuasnya) dengan menu panggang (grill) atau menu kuah (shabu-shabu), dan anda bisa mengambil bahan makanan sepuasnya lalu dimasak sendiri di meja masing-masing.

Hachi Grill sudah sangat terkenal dan banyak memiliki cabang di kota-kota besar di Indonesia. Jika anda warga Tangerang ingin berbuka dengan konsep All You Can Eat, anda bisa datang ke cabang Alam Sutera dan mencoba beragam makanan nya.

Bambu OJU Seafood & Resto

Resto yang satu ini spesialis menyajikan olahan seafood yang bisa di nikmati saat buka puasa. Seafood yang di sajikan pun rasanya tidak perlu di ragukan lagi.

Anda bisa berbuka puasa dengan konsep lesehan di saung-saung sambil menikmati santapan anda. OJU Seafood & Resto yang beralamat di Jalan Marsekal Surya Darma No. 82, RT.002/RW.006, Karang Sari, Kec. Neglasari, Kota Tangerang.

Kafe Rute 15

cafe satu memiliki konsep yang berbeda dari cafe cafe lain nya. Sesuai namanya, Kafe rute 15 mengambil konsep yang unik dengan desain jalanan yang di lengkapi rambu lalu lintas.

Tidak hanya tempat nya yang unik, cafe ini menyedikan beragam pilihan makanan. Ada makanan ringan seperti, roti bakar, pancake, pisang bakar, dan fish and chips. Atau makanan berat seperti, aneka nasi, mie, kwetiau, bento, dan pasta.

Bandar Djakarta Alam Sutera

Bandar Djakarta bisa menjadi pilihan bagi anda yang ingin menyantap seafood sebagai hidangan buka puasa. Berbagai jenis seafood tersedia di bandar djakarta. Mulai dari berbagai jenis ikan, kerang, kepiting, dan masih banyak lagi.

Tidak hanya di Ancol, tetapi Bandar djakarta juga dapat anda temui di Flavor Bliss Alam sutera, serpong, Tangerang. Dengan tempat yang luas dan harga yang sebanding dengan rasa hidangan yang di berikan maka Bandar Djakarta bisa menjadi pilihan tempat untuk berbuka puasa.