MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa pihaknya akan menggenjot promosi berupa diskon tiket pesawat, kamar hotel, dan paket desa wisata pada jelang Ramadhan dan mudik Lebaran 2023, untuk memaksimalkan target 120 juta pergerakan wisatawan.

“Kita segera pastikan mudik Lebaran agar pergerakan yang mencapai 120 juta pergerakan ini bisa dimaksimalkan untuk kebangkitan pariwisata kita, dan kita akan genjot promosinya dengan memberikan diskon tiket pesawat, promo untuk kamar hotel dan diskon untuk paket-paket desa wisata,” ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Sandiaga memperkirakan pada pekan kedua Ramadhan nanti, paket promo jelang mudik lebaran bisa diumumkan.

Menurut Sandiaga, Kemenparekraf akan berkolaborasi dengan para mitra sehingga desa-desa wisata yang tersebar di jalur mudik khususnya di Pulau Jawa bisa dikunjungi pemudik.

"Contohnya, jalur lintas selatan. Kita bisa ke Pujon Kidul di Kabupaten Malang dan Desa Wisata Taman Sari di Banyuwangi," terangnya.

Sandiaga menambahkan terdapat sejumlah paket wisata Nusantara (Pak Wisnu) melalui program Beli Kreatif Desa Wisata (Beti Dewi) dan nantinya menggunakan platform daring.

Sandiaga menambahkan, bahwa harga tiket pesawat saat ini dikabarkan sudah berangsur menurun. Namun ia mengingatkan, menjelang lebaran nanti akan terjadi kenaikan karena padatnya permintaan ketersediaan kursi saat akan hari raya. "Ini kan turun (harga) tiket pesawat . Tapi justru ini adalah sementara, bahkan nanti begitu menjelang lebaran pasti akan meningkat lagi," ujarnya. Oleh karena itu, kata dia, adanya Promo-promo yang ditawarkan, diharapkan bisa mengisi kekosongan dan memastikan masyarakat yang ingin berlibur bisa mengatur jadwal dan waktunya sendiri. "Sehingga tidak membeli tiket saat betul-betul sedang banyak permintaan dan mahal. Tapi justru bisa dibelikan tiketnya sekarang," pungkasnya.

