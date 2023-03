JAKARTA - Archipelago International, operator hotel swasta dan independen terbesar se-Asia Tenggara, telah menggelar rangkaian acara gathering dengan General Manager (GM) hotel di bawah naungannya dan pemilik hotel independen untuk memperkenalkan konsep Powered by Archipelago (PbA).

Powered by Archipelago merupakan sebuah produk yang dirancang untuk membantu hotel dan grup hotel independen agar dapat memaksimalkan penghasilan dari berbagai lini bisnis perhotelan, seperti manajemen revenue, konektivitas hotel, dan saluran distribusi.

Roadshow untuk memperkenalkan konsep Powered by Archipelago (PbA) telah dilaksanakan sejak pada akhir Februari hingga pertengahan Maret ini.

"Banyak hotel independen tidak memiliki sistem dan keahlian yang diperlukan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan penghasilan dari area tersebut, yang berpotensi merugikan mereka dibandingkan dengan pesaing mereka," kata John Flood, President & CEO Archipelago International.

Ia menambahkan, Powered by Archipelago adalah produk untuk membantu perusahaan akomodasi dalam mempercepat bisnis mereka agar menjadi terdepan dalam persaingan melalui penyediaan sumber daya yang tepat seperti tim, alat, sistem, dan keahlian.

Penyediaan summelalui solusi plug-and-play yang lengkap dengan variasi nama, sesuai dengan merek-merek kesayangan mereka di bawah bendera Archipelago.

Acara gathering pertama telah dilaksanakan pada 27 Februari 2023 di Favehotel Braga, Bandung. Acara ini dihadiri GM dan pemilik hotel yang di area Bandung. Kemudian roadshow berlanjut pada 9 Maret 2023 di Hotel Aston Canggu Beach Resort di Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.

Kiri ke kanan: Garden Palace Hotel Surabaya Powered by Archipelago, Sosialisasi PbA di Royal Kamuela Ubud, Can Tho Eco Resort Powered by Archipelago - Vietnam. (Foto: dok Archipelago)

Masih di Bali, sehari setelahnya, pada 10 Maret 2023, ada beberapa acara gathering lagi yakni di Royal Kamuela Villas & Suites di Ubud dan di Hotel NEO+ yang ada di Kuta dan Legian.

John Flood mengatakan dengan menerapkan sistem yang tepat, diharapkan hotel-hotel independen dapat meningkatkan pengelolaan pendapatan, mengoptimalkan saluran distribusi, dan meningkatkan visibilitas online mereka, yang semuanya dapat membantu menarik lebih banyak tamu dan meningkatkan laba.

Melalui bermitra dengan Archipelago International, hotel-hotel tersebut diharapkan dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari operator hotel swasta dan independen terbesar se-Asia Tenggara ini. Tentunya, hal ini dapat membantu pemilik hotel dan GM mencapai tujuan bisnis mereka.

Powered by Archipelago diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan hemat biaya untuk hotel dan grup hotel independen untuk mempercepat bisnis online mereka dan tetap terdepan dalam persaingan.

