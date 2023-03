JAKARTA- Archipelago International, operator hotel swasta dan independen terbesar di Asia Tenggara, dengan bangga mengumumkan perluasannya di Vietnam dengan penandatanganan tiga properti, termasuk Cicilia Danang Hotel & Spa Powered by ASTON, Can Tho Eco Resort Powered by ASTON, dan Perolas Villas Resort Powered by ASTON.

Cicilia Danang Hotel & Spa Powered by ASTON adalah hotel bintang 4 yang mewah yang memiliki perpaduan gaya khas Vietnam dalam dekorasinya. Terletak di Da Nang, hanya 200 meter dari Pantai My Khe, hotel ini menawarkan dua kolam renang outdoor yang menghadap pemandangan panorama laut, fasilitas MICE, dan berbagai akomodasi dari suite dupleks hingga kamar keluarga dan penthouse. Merupakan tempat berlibur yang ideal untuk pasangan, keluarga, dan rombongan yang mencari kesenangan dan petualangan.

Can Tho Eco Resort Powered by ASTON, terletak di wilayah Delta Mekong, merupakan perpaduan sempurna antara kemewahan dan alam. Didirikan pada tahun 2021, resor ini terletak di ruang hijau seluas 45.000m2, dikelilingi oleh kolam, danau, dan pohon buah-buahan, menciptakan ruang yang damai dan tenang di jantung kota yang dinamis dan makmur. Para tamu dapat menikmati persediaan makanan organik dari kebun mereka dan merasakan resor ekowisata yang terbaik.

Perolas Villas Resort Powered by ASTON di Teluk Ke Ga, Binh Thuan adalah resor mewah bintang 4 yang menawarkan solusi inovatif untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam. Resor ini telah memasang panel surya di atap, yang menghemat energi hingga 50 persen, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memitigasi perubahan iklim. Perolas Villas Resort merupakan hotel dan resor yang senantiasa memberikan kontribusi untuk melindungi lingkungan sambil memberikan pengalaman mewah dan tak terlupakan.

Archipelago International menawarkan lebih dari 40.000 kamar dan hunian di lebih dari 200 lokasi di Asia Tenggara, Karibia, Timur Tengah, dan Oseania. Dengan penandatanganan baru ini, Archipelago International terus memperluas kehadirannya di Vietnam, menawarkan lebih banyak pilihan kepada para tamu untuk kebutuhan perjalanan mereka. Hingga saat ini, Archipelago International telah menandatangani enam properti di Vietnam di bawah Powered by Archipelago dan baru-baru ini membuka ASTON Nha Trang City Hotel.

"Kami sangat senang untuk memperluas jejak kami di Vietnam dengan tiga penandatangan baru ini. Cicilia Danang Hotel & Spa powered by ASTON, Can Tho Eco Resort powered by ASTON, dan Perolas Villas Resort Powered by ASTON, semuanya menawarkan pengalaman unik dan tak terlupakan yang melayani berbagai jenis wisatawan. Kami melihat Vietnam sebagai pasar yang signifikan dimana banyak hotel independen dapat memanfaatkan Powered by Archipelago, yang merupakan one stop shop untuk konektivitas hotel dan distribusi online," kata Norbert Vas, Chief Operating Officer, Archipelago Indochina.

Dengan menerapkan sistem yang tepat, hotel dapat meningkatkan pengelolaan pendapatan, mengoptimalkan saluran distribusi, dan meningkatkan visibilitas online, yang semuanya dapat membantu menarik lebih banyak tamu dan meningkatkan laba. Dengan bermitra dengan Archipelago International, hotel-hotel independen dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya perusahaan yang luas untuk membantu mereka mencapai tujuan bisnis mereka.

"Kami memahami bahwa banyak hotel independen menghadapi tantangan dalam mengelola pendapatan dan saluran distribusi mereka serta dalam memanfaatkan peluang yang signifikan untuk meningkatkan margin keuntungan mereka. Dengan Powered by Archipelago, kami bertujuan untuk menyediakan alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk bersaing di era sekarang ini. Kami mengembangkan soft brand ini untuk membantu hotel yang lebih kecil bersaing dengan merek yang lebih besar," kata John Flood, Presiden dan CEO, Archipelago International.

Powered by Archipelago adalah solusi yang sangat efektif dan hemat biaya untuk hotel dan grup hotel independen untuk mempercepat bisnis online mereka dan tetap terdepan dalam persaingan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.archipelagointernational.com dan ikuti @archipelagointernational di Instagram.

