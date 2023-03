SEORANG warga negara asing (WNA) kembali berulah di Bali. Kali ini, pria bule terlibat cekcok mulut dengan sejumlah pecalang yang mencegatnya saat bertugas mengamankan upacara adat Melasti menjelang perayaan Nyepi bagi umat Hindu di Pecatu, Bali, Minggu, 19 Maret 2023 akhir pekan lalu.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @moscow_cabang_bali, tampak pria diduga bernama Dani Gusev sedang duduk di atas sepeda motor hitam didampingi seorang wanita yang diduga kekasihnya. Pasangan disebutkan tengah melintasi jalanan yang ditutup lantaran ada prosesi ritual Melasti.

Beberapa orang pecalang di lokasi lantas menghentikan motor si bule dan memintanya putar balik untuk mencari jalan alternatif.

Namun, bukannya mengindahkan instruksi itu, si bule malah marah-marah sambil berteriak-teriak menghardik pecalang. Ia bahkan mengaku sudah 2 tahun tinggal di Bali dan mampu berbahasa Bali.

Bule dijambak pecalang (Foto: IG/@moscow_cabang_bali)

Saking emosinya, pria itu sampai turun dari motor untuk mengajak duel salah satu pecalang yang dituduh telah menyentuh kekasihnya.

"Don't touch my girl friend! Don't touch my girl friend!," teriak WNA itu berkali-kali ke seraya bersiap menyerang pecalang.

Beruntung, para pecalang yang berjaga di lokasi dengan sigap menghalau pria bule itu. Bahkan pria dengan setelan serba hitam itu sempat kena cekik dan jambak oleh pecalang yang menghalanginya agar tidak semakin arogan.

Video ini lantas ramai-ramai mendapat kecaman netizen. Warganet menghujatnya karena ia dianggap arogan dan tidak menghargai tradisi adat masyarakat Pulau Dewata menjelang perayaan Nyepi 2023.

"Baru mau ikutan jambak rambutnya.. kok udah ngilang duluan.. cupu aah.. ga segahar teriakannya," tulis pemilik akun @lien****ries.

"Kenapa ya tiap ada bule rusuh di Bali, mereka selalu pake embel2 "I am 2 years in Bali or 3 years or etc." ?? Dalam hatiku: ya trs knpa kalo lu udah lama di Bali? Mau lu udah ratusan tahun tinggal di Bali juga kalo gak bisa respect ke rules yg ada juga gak ada artinya. Nyampah aja," cibir akun @kri.***ca.

"Akun TikTok, YouTube dan webnya msh ada sepertinya kerja jd fotografer di Bali krn keterangan di webnya 'Commercial and travel photographer/filmmaker Dani Gusev, based in Bali'," timpal @alita****awa.