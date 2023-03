JIKA pergi ke sebuah negara, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah bertemu dan bergaul dengan warga asli. Di Qatar, wisatawan dapat melakukannya di pasar-pasar tradisional yang ramai tidak hanya oleh wisatawan tapi juga masyarakat sekitar.

Souq Waqif adalah salah satu lokasi yang perlu dikunjungi pelancong yang ingin merasakan perpaduan warisan budaya, tradisi, dan peradaban modern di kota Doha.

Di dalamnya dapat ditemukan berbagai pedagang yang menjajakan barang mereka, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti bumbu masak hingga cenderamata untuk turis.

Ketika datang menjelang bulan Ramadhan, warga lokal juga tampak memadati pasar itu untuk berbelanja berbagai kebutuhan rempah-rempah yang digunakan untuk memasak.

Jalan-jalannya juga dipenuhi dengan berbagai kafe dan restoran yang kebanyakan menyajikan makanan khas Qatar dan Timur Tengah seperti machboos.

Museum of Islamic Art di Doha, Qatar (ANTARA/Prisca Triferna)

Untuk wisatawan, Souq Waqif juga menyediakan berbagai barang-barang yang dapat dijadikan oleh-oleh seperti gantungan kunci dan pajangan sampai dengan porselen yang dihias dengan motif tradisional Qatar.

Jika beruntung, Anda juga dapat bertemu dengan pasukan tradisional berkuda yang berkeliling pasar itu untuk memastikan keamanan.

Bagi yang ingin mengenal kebudayaan lokal lebih dekat dapat mengunjungi Embrace Doha, sebuah rumah budaya yang terletak di Souq Al Wakra di Kota Al Wakra, sekitar 20 menit dari Doha.

Wisatawan dapat mengetahui berbagi macam kebudayaan Qatar di rumah budaya itu, mulai dari etika upacara minum kopi, cara bersalaman ala lokal hingga mencoba pakaian khas Qatar seperti abaya yang banyak digunakan perempuan Qatar.

Di Embrace Doha, wisatawan juga dapat menikmati sajian lengkap menu-menu khas Qatar. Mulai dari makanan utama seperti saloona dan machboos sampai dengan kudapan seperti luqaimat.

Wisata di gurun

Berbicara tentang negara Timur Tengah, belum lengkap kalau belum pergi menikmati wisata di gurun. Untuk Qatar, beberapa lokasi penuh daya tarik yang bisa dikunjungi termasuk situs arkeologi Al Zubarah yang berada di Al Shamal, sekitar 100 kilometer dari Doha.

Di Al Zubarah, pengunjung dapat mengunjungi sebuah kota kuno dari pertengahan abad 18 yang pernah menjadi pusat perdagangan mutiara dan Benteng Zubarah dibangun pada 1938 untuk menjaga pesisir.

Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan pesisir yang menghadap Teluk Arab, menghasilkan cakrawala unik perpaduan antara gurun dan laut yang biru.

Situs Arkeologi Al Zubarah sendiri telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada 2013.

Tidak jauh dari situs arkeologi bersejarah, terdapat instalasi seni modern karya seniman Denmark Islandia, Olafur Eliasson berjudul "Shadows travelling on the sea of the day" yang mulai dipasang pada 2022.

Instalasi itu berbentuk 20 paviliun berbentuk lingkaran, tiga cincin tunggal dan dua cincin ganda raksasa yang dibuat dari besi.

Sebuah instalasi seni unik di tengah gurun tersebut memberikan kontras sekaligus membentuk harmoni, bagaimana gurun yang menjadi rumah bagi penggembala unta dapat pula menjadi panggung untuk karya seni modern.