RAMADHAN tiba! Mari sambut bulan suci yang penuh berkah ini dengan penuh suka cita. Sahur bersama dengan keluarga, menjalankan ibadah puasa selama satu bulan, buka puasa dengan hidangan spesial, hingga menjalankan ibadah shalat tarawih turut menjadi rutinitas sepanjang bulan ramadhan.

Tentu dari semua itu ada yang menjadi favorit Anda. Apakah momen yang Anda rindukan itu saat menyantap sahur atau menunggu adzan maghrib waktu berbuka? Bagi Anda yang akan merencanakan bukber ramadhan di Kota Surabaya, catat ini!, ada satu tempat yang menyediakan banyak penawaran menarik.

Dengan mengusung tema Bazaar Ramadhan, Oakwood Hotel & Residence Surabaya telah menyiapkan berbagai program dan penawaran terbaik untuk Anda sekeluarga, mulai dari paket menginap, buka puasa all you can eat dengan konsep prasmanan, hingga hampers berupa sajian spesial kue lebaran.

Nikmati Bukber Ramadhan di Oakwood Surabaya

Ada banyak macam hidangan berbuka puasa yang bisa Anda nikmati saat bukber di Oakwood Hotel & Residence Surabaya yang menyajikan konsep bukber “All You Can Eat” di Spice Restaurat dengan hidangan yang sangat lengkap.

General Manager Oakwood Hotel & Residence Surabaya, Sang Made Parmana menyampaikan, dengan mengusung konsep Bazaar Ramadhan, Oakwood Oakwood Hotel & Residence Surabaya menawarkan berbagai macam promo menarik selama bulan ramadhan, seperti Buka Puasa di Spice Restaurant, Ramadhan Playcation, dan Bingkisan Ramadhan.

“Bagi Anda yang berencana untuk buka puasa di Spice Restaurant, kami bersama tim F&B sudah menyiapkan berbagai macam menu berbeda setiap harinya. Selain hidangan spesial ramadhan berstandar bintang 5, kami juga akan menghadirkan UMKM kuliner di Surabaya untuk memasak dan menyajikan hidangan secara langsung dengan konsep live cooking,” ucap Made beberapa waktu lalu.

Lanjut Made, dengan harga IDR 125.000,++ per-orang, Anda sudah bisa mencicipi berbagai hidangan yang ada di Spice Restaurant, baik itu hidangan buffet ataupun dari UMKM kuliner. Para tamu juga bisa mendapatkan promo lainnya, yakni bayar 5 orang, gratis 1 orang.

Bagi Anda yang ingin mengadakan halal bihalal di function room ataupun restaurant selama periode ramadhan, Oakwood Hotel & Residence Surabaya juga menawarkan harga spesial mulai dari IDR 198.000,- net per-orang dengan minimal reservasi 30 orang.

Hidangan yang disajikan berupa menu nusantara prasmanan, mulai dari makanan pembuka, sup, makanan utama, live cooking stall, makanan tradisional hingga berbagai sajian makanan penutup.

Promo menarik lainnya, setiap hari Kamis sampai Sabtu pengunjung yang berbuka puasa di Spice Restaurant akan dapat menikmati pertunjukan musik gambus modern mulai dari pukul 17:30 sampai 20:30 WIB untuk memeriahkan momen buka puasa Anda bersama keluarga.

Ramadhan Playcation: Liburan Bareng Si Kecil

Bagi Anda yang ingin mengajak liburan si kecil saat Ramadhan, Oakwood juga menyediakan paket menginap bertajuk Ramadhan Playcation. Nikmati pengalaman menginap di dalam Kota Surabaya saat momen Ramadhan.

“Tentu kami juga memberikan penawaran spesial bagi Anda yang ingin stay selama ramadhan. Paket yang kami tawarkan mulai dari IDR 1.040.000,++ per-malam sudah termasuk sahur atau sarapan pagi di Spice restaurant untuk 2 orang dewasa,” ucap Made.

Oakwood Hotel & Residence Surabaya juga menyediakan fasilitas gratis berupa peminjaman tenda anak di dalam kamar, amenities khusus untuk anak-anak hingga keuntungan check-in lebih awal atau check out lebih lama sesuai dengan ketersediaan kamar saat periode menginap.

Bingkisan Spesial Lebaran Bagi Anda yang ingin memberikan bingkisan lebaran kepada keluarga, kerabat, atau sahabat, Oakwood Hotel & Residence Surabaya menawarkan dua jenis hampers yang dapat dipesan. Paket pertama, Mubarak Hampers dengan harga IDR 450.000,- net per-paket yang berisikan kue kastengel, kue nastar, kurma, dan sparkling juice. Paket kedua, Ied Hampers dengan harga IDR 550.000,- net per-paket yang berisikan kue kastengel, kue nastar, kue putri salju, kue cheese stick, dan kurma. Bagaimana Bazaar Ramadhan dari Oakwood Hotel & Residence Surabaya, sangat lengkap kan? Segera reservasi untuk Anda yang ingin menikmati berbagai penawaran menarik spesial ramadhan dari Oakwood Hotel & Residence Surabaya. Info lebih lanjut, hubungi ke nomor 031 288 0388 atau WhatsApp ke nomor 0811 3222 2922. Ikuti terus akun Instagram @oakwoodhotelsby atau @mncland untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Selamat menunaikan ibadah puasa!

