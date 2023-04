BUKA bersama (bukber), merupakan salah satu kegiatan tahunan yang kerap dilakukan umat muslim saat Ramadhan.

Bukber bisa jadi media untuk menjalin silaturahmi dengan teman lama, ataupun orang-orang terdekat lainnya yang telah lama tak bertemu.

Bagi Anda yang tinggal di Malang, dan sedang mencari tempat bukber, berikut Okezone rangkumkan 7 tempat bukber seru di Malang'

1. Golden Heritage Koffie

Rasakan sensasi bukber di pabrik kopi yang ada di Malang, Jawa Timur. Tempat ini merupakan salah satu penjual kopi terbaik di kota Malang. Tak hanya kopinya yang enak, ada berbagai menu makanan mulai dari camilan, hingga makanan berat.

Sehingga tempat ini sangat cocok untuk tempat buka bersama alias bukber. Ditambah dengan areanya yang cukup luas. Selain itu harga di kafe ini sangat affordable.

(Foto: Instagram/@ghkoffie)

2. NK Cafe Malang

NK cafe merupakan kawasan kuliner yang menyuguhkan panorama alam yang indah, dan cocok untuk tempat bukber bersama dengan teman-teman. Restoran ini menawarkan Iftar package dengan harga mulai Rp35.000 per paxnya.

3. Bitiga Malang

Terletak di Jalan Joyo Agung 100a, Merjosari, Malang. Cafe ini punya ruang outdoor dan Indoor yang cukup luas, sehingga cocok jadi tempat bukber.

Tak perlu bingung memilih menu untuk berbuka, karena ada menu paket berbuka yang beragam.

(Foto: Bitiga Coffee and Food)

Seperti Paket Komandan yang terdiri dari Garlic chicken with cheese sauce, pancake with ice cream, dan ice tea. Ada juga Paket Bukber, yang terdiri dari garlic chicken with cheese, dan sauce ice tea.

4. Zero Six Sky Lounge

Tempatnya ada di Batu Paradise Resort Hotel, di Jalan Diponergoro No.6 Batu. Di tempat ini Anda bisa makan makanan all you can eat, cuman dengan harga Rp25.000 saja. Tak hanya murah, tetapi juga menawarkan pemandangan indah kota Malang dari ketinggian.

Menariknya lagi, menu buka puasa di hotel ini setiap harinya selalu ganti. Dijamin tak akan bosan, dengan makanan yang dihidangkan.

5. Ayam Goreng Roker Selanjutnya ada ayam goreng roker, salah satu tempat makan legendaris yang ada di Kota Malang. Sesuai dengan namanya, di tempat ini menu utama yang ditawarkan adalah beragam olahan ayam, dengan menu andalannya adalah ayam kremes, adapun menu lainnya yang cukup direkomendasikan adalah urap dengan porsi besar, serta berbagai menu minuman, seperti cendol, es dawet, es teh, dan lainnya. (Foto: Khuriyatul Wafiyah) 6. Hotel Kontena Menawarkan makanan all you can eat dengan harga murah, yaitu Rp89.000 per pack. Makanan yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari makanan khas Indonesia, Jepang, Chinese, Middle East, Western, dan juga Singapore. Pengunjung juga tak akan bosan, karena mendapat hiburan berupa live music dan live cooking. 7. Tuin Cafe Malang Last but not least, ada Tuin Cafe Malang yang sidah pasti bakal jadi incaran kalian yang akan melakukan bukber bareng dengan teman-teman. Cuman mulai harga Rp9.000 per paketnya, Anda sudah bisa kenyang dengan 3 menu makanan. Cafe ini terletak di Jalan Kahuripan, No.18, Malang.

