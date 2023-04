Bekasi-Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan kehadirannya selalu di nantikan. Dalam rangka menyambut bulan Ramadan tahun ini, Summarecon Mall Bekasi turut menghadirkan beragam acara dan program belanja menarik yang bertajuk “Oasis in the Desert” mulai dari 27 Maret – 1 Mei 2023. Selama bulan puasa hingga Libur Hari Raya Idul Fitri, para pengunjung dihibur dengan serangkaian acara seperti Thematic Events, Artist Performance, Playground Snow in the Desert hingga Shoppers Program.

Festival Kuliner ‘Ngabuburit Fest’

Di bulan Ramadan, salah satu kegiatan yang paling dinanti adalah ngabuburit seperti jalan-jalan maupun mencari takjil sambil menunggu waktu adzan maghrib untuk berbuka puasa. Di tahun ini, untuk pertama kalinya Summarecon Mall Bekasi menghadirkan festival kuliner “Ngabuburit Fest” yang berlangsung mulai dari 30 Maret - 16 April 2023, pukul 16.00 - 22.00 WIB, di area Drop Off The Downtown Walk.

Dengan dekorasi gate dan booth yang bergaya khas ala Maroko, pengunjung dapat berburu ratusan menu untuk hidangan berbuka puasa dari 30 booth tenant UMKM diantaranya Sahl Kebab & Co, Ayam Afrika ‘Paris di Jakarta’, Aneka Kolak & Bubur Mama Elen, Es Mangga & Timun by Kedai Mantu, Es Cendol Bandung, Aneka Kurma by Bellwin, Nasi Goreng Kambing Kebon Sirih dan masih banyak lagi lainnya. Untuk melakukan transaksi di Ngabuburit Fest, pengunjung dapat menggunakan dompet digital Gopay atau melalui scan QRIS.

Bagi pengunjung yang berbelanja dengan minimal transaksi Rp 200.000 di area Ngabuburit Fest dapat mengikuti beberapa program belanja yaitu Lucky Dip yang berkesempatan mendapatkan voucher belanja SMB, voucher STAR Dept.Store dan Special Merchandise. Untuk menambah nuansa kemeriahan Ramadan di area Ngabuburit Fest, terdapat juga beragam hiburan diantaranya Ngamen Keliling (Setiap Senin-Kamis, 16.00 & 18.30 WIB) dan Fire Eater (Setiap Jumat & Sabtu, 17.00 & 19.00 WIB).

Center Director Summarecon Mall Bekasi Ugi Cahyono mengatakan setelah beberapa tahun sebelumnya dibatasi karena pandemi. Ramadan kali ini, umat islam dapat kembali menjalankan ibadah tanpa lagi dengan adanya pembatasan.

“Menemani suka cita di bulan penuh berkah, untuk pertama kalinya kami menghadirkan Ngabuburit Fest untuk warga Bekasi. Kami harap dengan hadirnya event kuliner ini dapat menambah pilihan wisata kuliner untuk berbuka puasa bersama orang-orang terdekat di Summarecon Mall Bekasi. Sajian ragam hiburan juga kami siapkan untuk menambah kehangatan kebersamaan ramadan tahun ini,” tuturnya.

Shoppers Program

Menemani para pengunjung dalam menjalani bulan yang penuh berkah, terdapat berbagai program belanja diantaranya One Day Sale diskon up to 70% dari sejumlah tenant partisipan pada tanggal 8 & 15 April 2023. Selain itu, terdapat program Voucher Sale mulai tanggal 3 - 6 April dan 10 - 13 April 2023 khusus untuk para member SMB Friendship Card yang berbelanja dengan minimal transaksi senilai Rp 100.000 dapat membeli voucher SMB Rp 100.000 dengan harga Rp 75.000.

Setiap hari Senin hingga Kamis terdapat program Ramadan Ketupat Gifts dan Iftar Delights, para pengunjung yang berbelanja minimal transaksi Rp 300.000 di tenant Non F&B dan Rp 200.000 di seluruh tenant F&B berkesempatan mendapatkan voucher belanja SMB dan kupon gratis playground Snow in the Desert untuk 2 customer.

Selain itu, bagi para pengunjung yang telah menjadi member SMB Friendship Card yang masuk dalam urutan tiga kategori Top Spender teratas berkesempatan mengikuti program Magic Lamp Surprise pada periode 1 (9 April 2023) dan periode 2 (30 April 2023) dengan hadiah total jutaan rupiah.

Wahana Playground ‘Snow in the Desert’

Untuk menambah pengalaman pengunjung dalam memilih alternatif hiburan yang menarik, telah hadir playground Snow in the Desert mulai tanggal 24 Maret - 1 Mei 2023 yang berada di area The Oval. Para pengunjung dapat mengajak anak-anak bermain seluncuran diatas salju hingga membuat boneka salju. Wahana playground ini dibuka untuk umum, cukup dengan membeli tiket seharga Rp 70.000 / 30 menit (Regular Kids), Rp 150.000/full day (VIP Kids) yang berlaku Senin - Kamis. Sementara untuk weekend (Jumat, Sabtu, Minggu & Hari Libur Nasional) hanya tersedia Regular Kids dengan harga Rp 90.000 / 30 menit. Untuk harga tiket orang dewasa/pendamping seharga Rp 50.000 / 30 menit setiap harinya.

Thematic Performance & Artist Performance

Dekorasi bernuansa islami turut hadir sebanyak 130 poster dengan tema Ramadan dari berbagai Negara dan dekorasi kubah masjid yang dihias dengan ornamen lampu yang cantik di area panggung The Downtown Walk.

Untuk melengkapi kemeriahan di bulan suci Ramadan, para pengunjung akan dihibur dengan serangkaian thematic performance di panggung utama The Downtown Walk diantaranya Humanoid, Rampak Bedug, Marawis, Tanoura Dance, School Performance, Arabian Dance dan Fire Dance. Jangan lewatkan juga penampilan musik spesial dari Maliq & D’Essentials yang akan menghibur para pengunjung dengan deretan lagu populernya pada 14 April 2023, pukul 19.00 WIB di panggung The Downtown Walk.

Mulai 1 April 2023, kini bayar parkir motor dan mobil di Summarecon Mall Bekasi lebih mudah. Para pengunjung dapat melakukan pembayaran tarif parkir secara cashless (Flazz, E-Money, BRIZZI, TapCash dan Gopay).

