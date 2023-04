MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengaku telah mencari solusi yang diharapkan untuk dapat menutup potensi pendapatan yang hilang usai dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 oleh federasi sepak bola dunia, FIFA.

“Tapi kami sudah mencari solusi dengan harapan kita bisa menutup potensi pendapatan yang hilang dengan beberapa aktivasi dari side event yang harus tetap terlaksana misalnya berkaitan dengan Kharisma Event Nusantara (KEN), MotoGP, dan beberapa konser-konser besar lainnya,” ujar Sandiaga melaluui The Weekly Brief with Sandi Uno.

Ia pun mengajak agar masyarakat untuk tidak terlalu larut dalam polemik yang berpotensi memecah belah bangsa Indonesia.

(Foto: Kemenparekraf)

“Mari kita bergerak menata ke depan untuk menghadirkan solusi agar kebutuhan masyarakat kita berkaitan dengan peningkatan ekonomi khususnya penciptaan lapangan kerja dan biaya hidup di Indonesia semakin terjangkau,” imbuhnya.

Seperti diketahui, federasi sepak bola dunia (FIFA) mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah Presiden FIFA Gianni Infantino melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di Doha, Qatar, Rabu, 29 Maret 2023.

"Menyusul pertemuan hari ini (29/3) antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, dengan mempertimbangkan situasi terkini, untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023," demikian pernyataan FIFA yang disampaikan melalui laman resminya. FIFA menegaskan, mereka akan secepatnya menunjuk tuan rumah baru, sedangkan tanggal penyelenggaraan kompetisi itu tidak berubah. Selain itu diumumkan pula bahwa potensi sanksi terhadap Indonesia juga akan diumumkan pada tahap berikutnya.

