ARTIS Gisella Anastasia baru-baru ini liburan di Pulau Maafushi, Maldives atau Maladewa, negara kepulauan yang indah di Asia Selatan. Gisel tampak sangat menikmati panorama pulau eksotis di Samudera Hindia ini.

Gisel berbagi pengalaman liburannya ke pengikutnya akun Instagramnya @gisel_la. Dalam foto unggahannya, mantan istri Gading Marten ini mengaku sedang menikmati infinity pool di rooftop Hotel Kaani Palm Beach, Maafushi.

"Last day at Maafushi, Maldives. Enjoying infinity pool at the rooftop of Kaani Palm Beach Hotel (Hari terakhir di Maafushi, Maldives.

Menikmati infinity pool di rooftop Kaani Palm Beach Hotel," tulis akun @gisel_la dikutip Okezone, Selasa (4/4/2023).

Gisel mengaku sangat gemas melihat Pulau Maafushi. Ia berjanji akan membawa putrinya Gempi Nora Marten jika liburan lagi ke Maldives.

"Pantainya luar biasa cantik. Pasir putih halusnya tanpa sea urchinpasti Gempi suka banget. Gradasi air bisa sampe 3 warna beneran cantik mau nangis," kata Gisel.

Menurut Gisel, liburan di Maldives tak perlu harus mahal-mahal.

"Di sini menurut aku termasuk sangat affordable. Terus semuanya di sini santai banget tapi semua orang-orangnya nice. Ramah, teratur, sopan, pokoknya kusuka."

Gisel awalnya ke Maafushi ingin melihat dolphin atau lumba-lumba, tapi akhirnya jatuh cinta dengan pulaunya. "Mampir kesini untuk hanya untuk daytrip ketemu dolphin tadinya, ternyata malah jatuh suka. See u again kapan2 yaaaah, Maafushi," ujarnya.

