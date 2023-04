YOUTUBER Fbyana akhir-akhir menjadi perbincangan netizen karena berbagai konten unggahannya. Perempuan asal Samarinda, Kalimantan Timur ini memang gemar traveling ke berbagai tempat dan kerap membuat para pengikutnya ingin liburan bersama.

Tidak hanya di kanal YouTube, Fbyana juga juga turut membagikan potret dirinya tengah bersantai di berbagai destinasi wisata menarik kepada 208 ribu pengikutnya di Instagram @fbyana.

Jika Anda berencana untuk liburan namun belum tahu akan kemana, referensi liburan ala Fbyana berikut cocok untuk dipertimbangkan :

1. Pulau Manjarite, Nusa Tenggara Timur

Pulau Manjarite memang belum sepopuler pulau lain di kawasan Labuan Bajo. Namun, keindahan pulau yang disebut sebagai One of the Opening Gates tidak kalah dengan gugusan pulau lain di sekitarnya.

Fbyana (IG @fbyana)

Pulau Manjarite adalah pulau tak berpenghuni yang terletak sangat dekat dengan Pulau Kelor. Pengunjung bisa snorkeling di sini sambil melihat berbagai jenis ikan yang unik dan lucu.

2. Ubud, Bali

Ubud dikelilingi oleh hutan hujan dan terasering yang memesona. Selain itu, Ubud juga terkenal sebagai pusat tarian dan kerajinan tradisional khas Bali.

BACA JUGA:

Ada banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi ketika berada di Ubud, misalnya Monkey Forest Ubud, dengan pemandangan asri dan kera-kerja jinak yang ada di dalamnya.

Fbyana (IG @fbyana)

3. Uluwatu, Bali

Kawasan ini terkenal dengan keberadaan Pura Luhur Uluwatu, yang sangat disakralkan umat Hindu. Ternyata bukan hanya itu, Uluwatu juga punya banyak lokasi surfing kelas dunia yang jadi incaran banyak peselancar.

Panorama menarik dari atas tebing juga jadi pilihan yang pas untuk para pencinta sunset. Jika punya budget berlebih, hotel-hotel super mewah di sekitar pantai bisa menjadi referensi penginapan Anda.

Follow Berita Okezone di Google News

4. Pulau Kalong, Nusa Tenggara Timur Pulau cantik ini lokasinya tidak jauh dari Taman Nasional Komodo. Pulau Kalong juga disebut-sebut sebagai salah satu wisata dengan kekayaan alam terbaik di Labuan Bajo. Sesuai dengan namanya, pengunjung bisa melihat jutaan kelelawar atau kalong dengan banyak pohon yang menjadi habitat mereka. Namun, tidak hanya soal kelelawar, pengunjung juga bisa menikmati hamparan laut Flores yang indah dengan bukit-bukit sabananya. Waktu terbaik untuk menikmati pulau tak berpenghuni ini adalah saat sunset. Sinar jingga di ufuk barat dihiasi kelelawar yang beterbangan tentunya menjadi atraksi menarik yang sulit untuk dilupakan 5. Nusa Penida, Bali Pulau di selatan Bali ini terkenal dengan pantainya yang bersih dan alamnya yang indah. Nusa Penida memiliki berbagai destinasi unik yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Pengunjung bisa mengunjungi Pasih Uug atau Broken Beach yang memiliki pemandangan menakjubkan, atau pergi ke Bukit Atuh yang dijuluki Raja Ampat versi Bali. Jangan lupa untuk mengabadikan setiap momen ketika berada di saya, ya! 6. Seminyak, Bali Kawasan satu ini terkenal dengan suasana mewah, eksklusif, modern, dan telah setara dengan tempat wisata berkelas dunia. Ada banyak beach club dengan pemandangan pantai berpasir putih yang menyegarkan mata. Tidak hanya itu, Seminyak juga punya museum dan galeri seni dengan karya dari seminal lokal dan internasional yang tentunya patut untuk dikunjungi. 7. Badung, Bali Badung merupakan surga pantai berpasir putih yang menakjubkan. Kawasan ini juga punya air terjun dan hutan yang masih asri dan tentunya akan menyegarkan mata. Bahkan, bagi penyuka tanaman, ada wisata ladang bunga Marigold di sini. Hamparan bunga berwarna keemasan yang sangat cocok dijadikan background foto. Jangan sampai lupa untuk mengunjungi patung Garuda Wisnu Kencana yang begitu ikonik.

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.