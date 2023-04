BANDARA Changi di Singapura kembali meluncurkan tur gratis keliling kota untuk penumpang transit dan transfer setelah absen selama dua tahun akibat pandemi COVID-19. Sekitar 30 persen dari lalu lintas orang di bandara ini berasal dari penumpang transit dan transfer.

Tur yang sudah ada seperti City Sights Tour, Jewel Tour, dan Heritage Tour, telah diperbaharui dengan menambahkan tempat-tempat menarik baru.

Untuk tur baru, Changi Precinct Tour, akan membawa pelancong ke berbagai pemandangan dan suara menarik di sekitar wilayah Timur Bandara Changi. Tur-tur ini berlangsung selama 2,5 jam dan tersedia setiap hari.

Mengutip dari Times of India, Sabtu (8/4/2023), untuk memfasilitasi perjalanan penumpang, pemesanan di muka kini tersedia di situs website Bandara Changi. Semua penumpang transfer dan transit, yang memiliki waktu singgah setidaknya 5,5 jam tetapi kurang dari 24 jam, akan dapat bergabung dengan tur Singapura Gratis.

Para penumpang hanya perlu memiliki visa masuk yang valid untuk masuk ke Singapura untuk ikut serta dalam tur ini.

Program perjalanan akan menyoroti aspek-aspek keberlanjutan dari beberapa lokasi, memberikan gambaran umum tentang upaya keberlanjutan yang dilakukan di Singapura.

Salah satunya adalah Eco Community Garden yang terletak di atap 'Our Tampines Hub', serta berbagai inisiatif pelestarian lingkungan yang diterapkan di Gardens by the Bay (sebagai bagian dari City Sights Tour), dan Jewel (sebagai bagian dari Jewel Tour).

Lim Ching Kiat, selaku Executive Vice President of Air Hub & Cargo Development di CAG, menambahkan bahwa mereka senang dapat menghadirkannya kembali dengan dimulainya kembali perjalanan, dan hal yang sama juga akan memikat para pelancong untuk menjelajahi lebih banyak hal di bandara.