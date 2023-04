PEMERINTAH Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat membuka delapan objek wisata pada Festival Pantai Piaman Barayo saat libur lebaran mulai dari 23 April sampai 7 Mei 2023.

“Hampir sama dengan tahun kemarin, kami kembali membuka delapan objek wisata resmi untuk mengantisipasi pengunjung yang membeludak pada saat libur lebaran dan pesta pantai,” kata Asisten II Setdako Pariaman, Elfis Candra di Pariaman, mengutip ANTARA.

Delapan objek wisata tersebut yaitu Pantai Sunur, Pantai Binasi, Pantai Kata, Pantai Cermin, Pantai Gandoriah, Pulau Angso Duo, Talao Pauh dan Pantai Apar.

Menurut Elfis, delapan objek wisata akan tersebut akan disediakan berbagai hiburan sedangkan hiburan utama dipusatkan di Pantai Gandoriah.

Pemkot Pariaman menerapkan besaran tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang untuk memasuki kawasan objek wisata tersebut sesuai dengan peraturan daerah.

Semua objek wisata yang dibuka tersebut akan diawasi oleh personel gabungan yang telah ditugaskan mulai dari aparat kepolisian, TNI, Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Kesehatan.

Pemkot Pariaman juga membuat rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan khususnya untuk Pantai Gandoriah karena objek wisata itu menjadi titik ramai kunjungan wisatawan.

“Kita juga telah menyiapkan titik-titik parkir untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, sehingga untuk mengurai kepadatan kendaraan,” katanya.

Untuk tarif parkir kendaraan roda 4 dan sejenisnya dikenakan retribusi Rp10.000 per kendaraan, kendaraan roda 2 dikenakan Rp5.000 per unit, dan bus pariwisata Rp25.000 per unit.