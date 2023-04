KOTA Ambon di Maluku punya banyak pilihan tempat wisata terutama untuk mengisi akhir pekan maulun libur lebaran. Mulai dari cafe, mall, taman, pantai, hingga pemandian air panas.

Berikut ini adalah rekomendasi 5 tempat wisata di Ambon yang murah meriah, cocok dikunjungi saat libur Lebaran 2023.

1. Pantai Kota Jawa

Namanya Kota Jawa, tapi pantai ini adanya di Teluk Ambon. Masuk Pantai Kota Jawa tidak dikenakan biaya alias gratis. Wisata bisa bersantai ria di sana sambil menikmati indahnya laut Ambon. Suasana makin eksotis saat matahari terbenam. Akan tersaji sunset menawan dari pantai ini.

Pantai Kota Jawa salah satu lokasi favorit ngabuburit masyarakat di Ambon saat Ramadhan. Pada sore hari, tempat ini berubah menjadi pusat kuliner yang menjual makanan khas Maluku hingga kuliner Nusantara lainnya seperti bakso, nasi goreng, soto, dan lainnya.

Pantai Kota Jawa pada malam hari. (Antara/Winda Herman)

Pantai ini terletak di Jalan Ir. M. Putuhena, Kelurahan Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku.

2. Pantai Natsepa

Pantai Natsepa adalah wisata pantai terpopuler yang ada di Ambon. Selalu ramai saat akhir pekan.

Banyak kegiatan menarik yang dapat dilakukan di pantai berpasir putih ini, seperti piknik, bermain banana boat, berenang, hingga menyusuri pantai dengan perahu nelayan, sambil melihat terumbu karang.

Jangan lupa untuk mencoba rujak buah khas pantai Natsepa yang menggunakan buah tomi-tomi yang banyak tumbuh di bagian Timur Indonesia.

3. Gong Perdamaian

Gong Perdamaian bisa jadi pilihan tempat wisata sejarah yang mengedukasi dan bisa dikunjungi di akhir pekan. Di sini wisatawan dapat belajar terkait sejarah masa lalu Kota Ambon, dan dapat belajar toleransi melalui sejarah-sejarah yang ada.

Cukup membayar Rp5.000 per orang, Anda sudah bisa masuk dan melihat-lihat isi dari bangunan gong ini.

4. Waterpark Citraland

Jika Anda ingin berwisata air selain ke pantai, bisa coba mampir ke waterpark Citraland yang ada di kawasan Lateri.

Untuk tiket masuk pada akhir pekan dikenakan harga sebesar Rp40.000, sedangkan di hari biasa dikenakan harga Rp35.000. Di waterpark ini tersedia dua seluncuran untuk orang dewasa, dan juga anak-anak, dengan kolam yang tak terlalu dalam.

Waterpark Citraland sangat cocok dijadikan tujuan tempat wisata keluarga.

5. Pantai Namalatu

Last but not least, ada pantai Namalatu dengan ciri khas jajaran batu karang yang berwarna coklat.

Selain itu, pemandangan laut Banda yang indah dan teduh ini hanya perlu membayar Rp5.000 saja per orangya. Ada banyak aktivitas menarik di pantai ini yang bisa dilakukan oleh wisatawan seperti snorkeling, berenang, memancing, berswafoto, dan masih banyak lagi.

Pantai Namalatu berada di Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe.