KEBUN Raya Cibodas yang merupakan salah satu kawasan konservasi ilmiah berada di Cianjur, Jawa Barat, kini genap berusia 171 tahun dan telah mengoleksi sebanyak 1.981 spesies tanaman dari 11.958 spesimen.

Ribuan koleksi itu menegaskan bahwa Kebun Raya Cibodas memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting bagi perjalanan sejarah konservasi dan penelitian di Indonesia.

"Dari jenis yang telah terkonservasi terdapat beberapa jenis tumbuhan terancam punah berdasarkan kategori International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)," kata Pelaksana Tugas Direktur Pengelola Koleksi Ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ratih Damayanti melansir ANTARA.

Kebun Raya Cibodas memfokuskan kegiatan dalam mengkonservasi tumbuhan secara ex-situ, baik tumbuhan asli Indonesia maupun tumbuhan yang didatangkan dari luar negeri.

Sejak didirikan pada 11 April 1852 silam, Kebun Raya Cibodas telah berperan penting dalam bidang penelitian dan konservasi serta berkontribusi dalam menjaga flora Indonesia maupun mancanegara khususnya flora yang berasal dari dataran tinggi basah.

Untuk menjaga keberlangsungan dan penyelamatan flora, Kebun Raya Cibodas melakukan beberapa kegiatan antara lain pengumpulan material tanaman dari berbagai daerah di Indonesia (eksplorasi flora nusantara); penelitian perbanyakan tanaman seperti kultur jaringan, generatif dan vegetatif; penelitian tentang kesehatan pohon dan pemeliharaan koleksi secara kontinuitas.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi dan penyelamatan flora Indonesia, Kebun Raya Cibodas berperan aktif dalam mendiseminasikan ​​​​​​kepada masyarakat terutama pelajar. Kebun Raya Cibodas (Foto: Maeen Alfaqeeh) Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 menyatakan bahwa kebun raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex-situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Adapun tugas dan fungsi Kebun Raya Cibodas yang berada di bawah Kedeputian Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN lebih menitikberatkan pada aspek konservasi, penelitian, dan pendidikan.

