MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi viralnya TikToker asal Indonesia di Australia @awbimaxreborn yang mengkritik Lampung sebagai provinsi yang tidak maju-maju, salah satunya karena dibiarkannya banyak jalan rusak.

Sandiaga mengakui bahwa masih ada jalan rusak di Lampung. Ia merasakan melintasi jalan rusak itu saat kunjungan kerja di Lampung.

Sandiaga mengapresiasi sikap netizen yang ikut memerhatikan kondisi infrastruktur di Lampung.

"Saya juga mengalami sendiri (melewati jalan rusak di Lampung). Waktu itu berkunjung ke Desa Wisata Rigis Jaya di Lampung dan di Pulau Pahawang," kata alam Extend The Weekly Brief with Sandi Uno di Balairiung Soesilo Soedarman, Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (17/04/2023).

Sandiaga bilang, sejumlah kondisi jalan di Lampung memang perlu adanya perbaikan. Pemerintah pun menerima berbagai masukkan dai masyarakat Lampung, serta masyarakat Indonesia. Pihaknya pun tengah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan lembaga lainnya.

"Sudah dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR karena sudah ada Inpres Jalan Daerah," katanya.

Lebih lanjut, pemerintah pun akan melakukan percepatan dalam perbaikan. Ia menyebut, bahwa sudah ada alokasi anggaran senilai Rp32 triliun untuk memperbaiki jalan-jalan yang butuh perbaikan di seluruh Indonesia. Khususnya jalan di Lampung yang segera butuh sentuhan, sebab itu juga akan berimbas pada jalur destinasi wisata dan menghubungkan sentra-sentra produksi serta distribusi. "Dan Lampung ini adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak destinasi wisata, dan produk-produk ekonomi kreatif (ekraf)," terangnya.

