KEINDAHAN gunung Merbabu selalu berhasil memikat para wisatawan. Tak terkecuali influencer, Wendy Walters. Ia baru-baru ini tampak menikmati keindahan dari gunung yang terletak di Provinsi Jawa Tengah itu.

Hal itu terlihat dari salah satu potret yang baru-baru ini ia unggah di akun Instagram-nya. Dalam potret tersebut, Wendy Walters tampak berselfie di puncak gunung yang berada pada ketinggian 3.145 mdpl itu.

β€œThank you Merbabu! Enjoy every moment we spent!” tulis Wendy Walters dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @wendywalters, belum lama ini.

Dalam potret tersebut, Wendy Walters tampak menikmati sejuknya udara di sekitar Gunung Merbabu. Ia seolah tampak tak peduli dengan semilir angin menyentuh kulit tubuhnya yang hanya berbalut atasan sport bra hitam dan celana jogger hijau itu.

Bahkan, ia dengan asyiknya berselfie sambil menikmati sebuah permen lolipop di tangannya.

(Foto: Instagram/@wendywalters)

Wendy seolah terlena dengan keindahan dan udara sejuk yang tentu tidak akan didapatkan di tengah hiruk pikuk perkotaan.

"Sampai di Sabana udah nggak bisa take video foto apapun, karena badai hujan :’) beberapa tenda rata sama tanah semua, untungnya tenda aku di posisi ke-3 jadinya masih ketahan sama tenda2 sebelumnya. Pas badai bisa check di highlight ya πŸ˜‚," sebut Wendy di kolom komentar.

Mantan istri Reza Arap itu tentu tak hanya sekadar numpang selfie di sana. Tentunya, sebelumnya ia harus mendaki atau trekking untuk sampai ke puncak gunung tertinggi nomor 3 di Jawa Tengah setelah Gunung Slamet dan Gunung Sumbing itu.

Hal itu terlihat dari outfit Wendy yang tampak mendukung tersebut. Ia juga tampak mengenakan sepatu hingga tas gunung untuk mempermudahnya melakukan trekking.

Pesona Gunung Merbabu Gunung Merbabu berasal dari kata 'Meru' yang berarti gunung dan 'Babu' yang berarti wanita. Gunung Merbabu dikenal sebagai gunung tidur meskipun sebenarnya memiliki 5 buah kawah yaitu Kawah Condrodimuko, Kombang, Kendang, Rebab dan Kawah Sambernyowo. Seperti diketahui, setiap jalur pendakian di Gunung Merbabu sendiri memang menyuguhkan tantangan dan lanskap yang berbeda-beda, namun tetap memesona. Misalnya jalur Selo, Boyolali yang menjadi jalur paling favorit para pendaki karena memiliki padang sabana yang sangat luas. Di jalur ini pula, pendaki akan bertemu dengan sejumlah fauna/satwa khas Gunung Merbabu. Di antaranya lutung budeng/lutung hitam, monyet ekor panjang, ayam hutan, elang, dan beberapa jenis burung. Jika beruntung, pendaki dapat melihat primata rek-rekan yang merupakan satwa prioritas di Gunung Merbabu. Perjalanan dapat dilanjutkan menuju Pos 3 Batu Tulis yang berada di ketinggian 2.593 mdpl. Di sini, para pendaki bisa berkemah atau mendirikan tenda karena areanya begitu luas. Pemandangan dari Pos 3 Batu Tulis juga sangat memesona. Pendaki dapat melihat Gunung Merapi dari kejauhan. Ya, keistimewaan mendaki Gunung Merbabu ada pada keindahan sabananya yang begitu luar biasa. Tak tanggung-tanggung, Gunung Merbabu memiliki dua padang sabana yang amat luas. Lokasinya pun tak begitu jauh, jalan menanjak sekira 30 menit. Untuk sampai di Sabana 1 dari Pos 3 Batu Tulis memang butuh waktu yang cukup lama, yaitu satu jam. Begitu juga dengan jalur pendakian yang benar-benar membuat dengkul rasanya mau copot. Namun, semua rasa lelah bakal terbayar lunas dengan keindahan sabana yang mantap jiwa. Pendaki juga dapat menyaksikan keindahan sunrise, lautan awan serta jajaran puncak gunung lainnya seperti Gunung Merapi, Sindoro, Sumbing, Lawu dan lain sebagainya dari atas Puncak Merbabu. Mengemban status sebagai kawasan Taman Nasional, Gunung Merbabu memberikan nilai tambah sebagai lokasi kunjungan yang wajib disambang para pendaki gunung dan penikmat alam.

