SEBANYAK lima maskapai penerbangan menambah jadwal penerbangan dari dan ke Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru mengantisipasi puncak arus mudik Idul Fitri 2023.

"Kelima maskapai penerbangan itu adalah Lion Air, Super Air Jet, Citilink dan Malaysian Air, dan Pelita Air membuka rute perdana Pekanbaru-Jakarta mulai Rabu 12 April 2023," ujar Ketua Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Riau, Dede Firmansyah melansir ANTARA.

Menurutnya, tepat jika maskapai menambah jadwal penerbangan karena antusias masyarakat dari luar provinsi untuk mudik ke Riau.

Sedangkan bagi agen perjalanan menyebutkan mendapatkan kemudahan dengan penambahan penerbangan ini dalam mengantisipasi lonjakan penumpang pada momen Idul Fitri 2023.

"Maskapai Pelita Air membuka rute perdana Pekanbaru-Jakarta dengan lima Airbus, semua untuk kelas ekonomi dan berdasarkan informasi dari maskapai mereka akan menambah satu pesawat lagi," kata Dede.

Dirinya meminta agar pihak maskapai yang lain juga bisa menambah rute penerbangan karena hingga saat ini sudah banyak tiket pesawat habis terjual.

Maskapai penerbangan lain dipersilakan melakukan penambahan penerbangan lagi dan kini sudah tercatat empat maskapai domestik dan satu internasional yang menambah jadwal penerbangan. Kalau bisa slot penerbangan ditambah lagi, misal satu hari sekali jadi dua kali atau tiga kali terbang.

"Sebab setelah kita cek dari Jakarta ke Pekanbaru itu penuh, penumpang penuh," ujarnya. Dede menjelaskan, dengan penambahan penerbangant memudahkan penumpang bisa mengalokasikan anggaran untuk mudik menggunakan transportasi umum. Sebab, jika biaya mudik seperti tiket melonjak bisa berdampak dengan masyarakat yang memilih mudik memakai kendaraan pribadi. Tentu menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan lintas. Otoritas Bandara SSK II Pekanbaru memprediksi lonjakan penumpang terjadi pada H-2 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah.

