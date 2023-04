KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) melakukan survei untuk mudik Lebaran 2023. Diprediksi potensi pergerakan masyarakat selama masa lebaran 2023 mencapai 123,8 juta orang.

Kemudian jumlah pemudik diprediksi meningkat 14,2 persen, apabila dibandingkan dengan prediksi pergerakan masyarakat di masa Lebaran pada tahun 2022 lalu yang mencapai 85,5 juta orang.

Adapun 7 daerah tujuan mudik terbanyak saat lebaran 2023 sebagai berikut.

1. Jawa Tengah 26,45 persen

2. Jawa Timur 19,87 persen

3. Jawa Barat 16,73 persen

4. Jabodetabek 6,52 persen

5. Yogyakarta 4,78 persen

6. Sumatera Utara 3,65 persen

7. Lampung 2,91 persen

Menurut data yang dihimpun, puncak arus mudik terjadi pada H-1 yaitu 21 April 2023, di mana diprediksi terjadi pergerakan sebesar 14,3 persen atau sekitar 17,7 juta orang. Peningkatan perjalanan pada arus mudik diprediksi mulai meningkat sejak H-3 yakni 19 April 2023.

Sementara itu untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+2 yaitu 25 April 2023 dan diprediksi pergerakan yang masih cukup tinggi hingga H+3 26 April 2023.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan, survei tersebut dilakukan secara daring, dimana mulai dari perencanaan dan analisis hasil surveinya dilakukan bekerja sama dengan kalangan akademisi dan pakar transportasi.

Pelaksanaan survei ini telah memerhatikan berbagai faktor yang mendukung perjalanan mudik itu sendiri, antara lain sosiologis, ekonomi, budaya dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Serta adanya perubahan kebijakan dan regulasi terkait dengan penanganan kondisi Covid-19 yang semakin membaik.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyiapkan berbagai informasi dan layanan di 100 titik posko lebaran Polri untuk mewujudkan mudik lebaran yang aman dan nyaman #DiIndonesiaAja.

"Kita harapkan kerja sama ini akan mampu menghadirkan mudik lebaran yang aman dan nyaman di #IndonesiaAja," kata Menparekraf saat The Extended Weekly Brief With Sandi Uno, di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona,Jakarta Pusat Senin (17/4/2023).

Sandiaga menyebut, Kemenparekraf bersama kementerian/lembaga dan berbagai pihak lainnya sebelumnya telah menyiapkan program-program untuk menunjang momentum libur lebaran dan mudik tahun 2023. Di antaranya menyiapkan media center untuk pemantauan aktivitas wisata selama libur lebaran dan mudik tahun 2023 melalui platform sisparnas.kemenparekraf.go.id

Selain itu, lanjut dia, adai penerbitan Surat Imbauan pemantauan libur hari raya Idul Fitri 1444 H terkait keamanan, kenyamanan, ketertiban, serta penerapan CHSE di destinasi pariwisata kepada Dinas Pariwisata.