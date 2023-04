PARK Hyatt Jakarta (PHJ) kembali mencatatkan torehan istimewa. Satu-satunya hotel bintang enam di ibu kota tersebut masuk nominasi Conde Nast Readers’ Choice Awards 2023.

“We are delighted to have been nominated for the prestigious @cntraveler Readers’ Choice Awards 2023. We would greatly appreciate your continued support by voting for us. To cast your vote, please follow the link in our bio and search for Park Hyatt Jakarta in the hotels category,”ujar ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Sabtu (22/04/2023).

Untuk berpartisipasi, silakan cek bio pada laman Instagram PHJ, lalu cari ‘Park Hyatt Jakarta’ pada kategori hotel.

Park Hyatt Jakarta (MNC Land)

Park Hyatt Jakarta (MNC Land)





