SEBAGAI satu-satunya hotel bintang enam di ibu kota, Park Hyatt Jakarta (PHJ) memiliki fasilitas nomor satu. Mulai kamar elegan yang sangat nyaman, berbagai restoran, bar hingga fasilitas pendukung lainnya, untuk kepuasan para tamu.

“Enjoy the fascinating facilities of Park Hyatt Jakarta: Jln Kebon Sirih 17-19, Menteng, Jakarta Pusat,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Sabtu (22/04/2023).

Selain itu, PHJ kembali mencatatkan torehan istimewa. PHJ nominasi Conde Nast Readers’ Choice Awards 2023.

“We are delighted to have been nominated for the prestigious @cntraveler Readers’ Choice Awards 2023. We would greatly appreciate your continued support by voting for us. To cast your vote, please follow the link in our bio and search for Park Hyatt Jakarta in the hotels category,” imbuh Hary.

Untuk berpartisipasi, silakan cek bio pada laman Instagram PHJ, lalu cari ‘Park Hyatt Jakarta’ pada kategori hotel.

