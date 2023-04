MANADO, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga memiliki tempat wisata malam yang menarik.

Berikut adalah beberapa tempat wisata malam yang wajib dikunjungi saat libur Lebaran di Manado.

1. Festival of Lights

Ada yang baru nih di Manado. Berada di kawasan Kasih, Megamas Anda bisa menyaksikan indahnya lampu warna warni yang sangat instagramable.

Untuk masuk dan menikmati keindahan festival of lights, pengunjung dikenakan tiket sebesar Rp35.000 per orangnya. Festival of lights akan berlangsung sampai tanggal 30 April 2023 mendatang, dan buka mulai pukul 17.00-23.00.

Jangan lupa untuk mengabadikan momen seru Anda saat berkunjung ke festival of lights ini ya!

(Foto: MNC Media)

2. Boulevard Manado

Boulevard Manado adalah tempat wisata malam yang terkenal di Manado. Terletak di kawasan Piere Tendean, Boulevard Manado menawarkan pemandangan indah pantai dan laut yang sangat menarik di malam hari.

Selain itu, di sini juga terdapat banyak warung dan restoran yang menjual makanan khas Manado yang lezat.

3. Taman Kesatuan Bangsa

Taman Kesatuan Bangsa terletak di jantung Kota Manado dan menjadi pusat aktivitas di malam hari.

Taman ini dilengkapi dengan lampu yang indah dan banyak atraksi seperti panggung musik dan tarian tradisional. Anda bisa menikmati suasana yang ramai dan meriah di sini sambil menikmati hidangan khas Manado.

(Foto: Rahel Lasmaria Simbolon)

4. Pantai Malalayang

Pantai Malalayang adalah pantai yang terletak di pinggiran Kota Manado. Pantai ini sangat cocok untuk dikunjungi di malam hari karena pemandangan sunset-nya yang indah.

Anda bisa menikmati suasana pantai yang tenang sambil menikmati hidangan seafood segar di restoran yang tersedia di sekitar pantai.

5. Lumba-Lumba Diving Centre Lumba-Lumba Diving Centre adalah tempat yang cocok bagi para pencinta diving. Terletak di kawasan Molas, tempat ini menawarkan diving malam yang menarik dan unik. Anda bisa menemukan berbagai jenis biota laut yang hanya bisa ditemukan di malam hari, seperti ubur-ubur dan ikan hiu. (Foto: IG/@lumbalumba.resort.manado) 6. Sam Ratulangi Street Food Night Market Jika Anda ingin mencicipi hidangan khas Manado di malam hari, maka harus mengunjungi Sam Ratulangi Street Food Night Market. Tempat ini terletak di kawasan Wisma Kalla, dan menyajikan berbagai macam hidangan khas Manado yang lezat dan terjangkau. Anda bisa mencicipi hidangan seperti cakalang fufu, tinutuan, dan banyak lagi.

