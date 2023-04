KOTA Tua Jakarta selalu menjadi destinasi liburan favorit turis yang berkunjung ke Ibu Kota sekaligus alternatif liburan murah meriah bagi wisatawan lokal. Terlebih di musim-musim liburan, destinasi wisata satu ini tak pernah sepi pengunjung.

Suasana Kota Tua Jakarta selalu membuat rindu siapapun yang pernah berkunjung. Gedung-gedung tua khas zaman kolonial Belanda masih berdiri kokoh, serta masih banyak sederet hiburan lainnya.

BACA JUGA:

Bagi pendatang ataupun warga asli Jakarta yang belum pernah menyambangi Kota Tua, mungkin masih bertanya-tanya, berapa sebenarnya harga tiket masuknya? Tenang saja, tak perlu merogoh kocek dalam untuk bisa menikmati suasana klasik di Kota Tua.

Jika ingin sekedar berjalan-jalan di sekitar area Kota Tua Jakarta, pengunjung tak dikenakan biaya apapun alias gratis. Hanya saja, apabila berminat mengunjungi tempat wisata sejarah seperti museum, ada tarik yang perlu dibayar.

Tarif tersebut pun terbagi atas tiga golongan. Untuk umum Rp5.000 per orang; Katagori Mahasiswa Rp3.000 per orang; sementara Pelajar dan Anak Rp2.000 per orang.

BACA JUGA:

Hiburan di Kota Tua Jakarta

Kota Tua Jakarta dihuni aneka museum yang sayang jika dilewatkan begitu saja. Sesekali, tak ada salahnya mendalami sejarah yang berkaitan dengan zaman penjajahan.

Misalnya saja ada Museum Bahari. Di sana, wisatawan dapat melihat benda-benda kelautan pada masa kolonial Belanda. Ada pula Museum Bank Mandiri yang menyajikan aneka koleksi perbankan zaman dahulu bahkan saat gedung tersebut masih dinamakan Nederlandsche Handel-Maatschappij

Follow Berita Okezone di Google News

Yang tak kalah populer di Kota Tua Jakarta juga ada Museum Fatahilah. Beragam koleksi peninggalan Belanda meliputi senjata, keramik dan masih banyak lagi tersedia di sana. Apabila sudah puas mengunjungi museum, wisatawan bisa menyewa sepeda dan berkeliling di area Kota Tua Jakarta. Lokasi dan Jam Buka Tertarik menjelajahi Kota Tua Jakarta? catat alamatnya yang berada di Jalan Pintu Besar Utara Nomor 27, RT 07/ RW 07, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Anda dapat mulai mendatangi Kota Tua Jakarta pukul 06.00 sampai 22.00 WIB. Namun, disarankan datang pada sore hari pukul 16.00 - 18.00 WIB. Pasalnya, Anda bisa mendapatkan foto yang bagus karena masih ada cahaya matahari tetapi udara sudah tak begitu panas.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.