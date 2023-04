JAKARTA – Masih bingung ke mana akhir pekan ini? Jangan khawatir karena staycation di Park Hyatt Jakarta pada akhir pekan bisa menjadi pilihan menyenangkan untuk Anda dan keluarga.

Satu-satunya hotel bintang enam di Ibu Kota ini menawarkan pengalaman menginap tak terlupakan untuk Anda. Dengan menginap di akhir pekan atau hari libur, Anda bisa menikmati berbagai benefit (manfaat) yang sayang untuk dilewatkan.

“Spend your weekend with family and enjoy Rp500.000 in F&B credits and 15% off on body treatment at The Spa, kids' activities, and late check-out until 2 PM,” ujar Hary Tanoesoedibjo, Executive Chairman MNC Group lewat akun Instagram pribadinya, pada Rabu (26/4/2023).

Promo ini bisa Anda nikmati setiap hari Jumat, Sabtu, dan hari libur dengan periode menginap sepanjang 1 Maret hingga 16 Desember 2023. Informasi lengkap terkait promo ini bisa menghubungi (021)31111234 atau mengakses situs parkhyattjakarta.com.

(SIS)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.