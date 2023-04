PARK Hyatt Jakarta (PHJ) menghadirkan mixologist ternama I Putu Wirawan pada 5 Mei mendatang. I Putu Wirawan yang merupakan head mixologist Alila Villas Uluwatu akan menghadirkan berbagai kreasi minuman yang bakal menjadi pengalaman tak terlupakan.

โ€œKITA Bar at Park Hyatt Jakarta welcomes the head mixologist of Alila Villas Uluwatu, I Putu Wirawan as our guest mixologist on Friday, 5 May 2023,โ€ ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya.

Kreativitas Putu di sektor mixiology telah mendapat banyak pengakuan.

โ€œPutu has proven himself with his innovative creations that combine the latest mixology trends and techniques with the best quality ingredients โ€“ local and organic at the resortโ€™s Sunset Cabana Bar,โ€ imbuh Hary.

Jangan lewatkan momen spesial ini dengan melakukan reservasi dengan menghubungi (021) 31190333 dan WhatsApp: 0858 2468 6263.

