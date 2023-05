MESKI kurang populer di tingkat internasional, 7 keajaiban dunia kuno ini sungguh mengagumkan. Dengan arsitektur yang menawan dan punya nilai sejarah tinggi, situs-situs ini jadi daya tarik wisatawan.

Tujuh keajaiban dunia yang sudah sangat familiar bagi masyarakat internasional di antaranya Tembok Besar China, Taj Mahal di India, Candi Borobudur di Indonesia, Petra di Yordania, Colosseum di Italia, Machu Picchu di Peru, dan Piramida di Mesir.

Namun, ada beberapa situs keajaiban dunia kuno yang mungkin belum begitu terkenal, tapi sangat mengagumkan. Bangunan tersebut menjadi representasi prestasi arsitek zaman kuno.

Berikut 7 keajaiban dunia kuno yang kurang terkenal, tapi mengagumkan.

Labirin Mesir

Labirin Mesir dibangun oleh Firaun Amenemhat III di dekat komplek Piramida di Hawara, pada abad ke-19 Sebelum Masehi. Desain labirin Mesir berasal dari penulis Yunani dan Romawi kuno.

Labirin Mesir

Saat memasuki area labirin, wisatawan akan mendapati struktur dua lantai dengan lantai marmer. Ada banyak ruangan dengan ukiran hieroglif dan lukisan. Masing-masing ruangan terhubung dengan lorong yang berkelok-kelok.

Gua Longmen - China

Gua Longmen berlokasi di Provinsi Henan, China menyimpan hampir 110.000 patung baru. Ratusan ribu patung tersimpan dalam 2.300 gua kapur. Sebagian besar patung di Gua Longmen menggambarkan tokoh agama Buddha.

Setiap gue menyimpan ukiran yang berbeda. Misalnya Gue Fengxian menyimpan ukuran Buddha yang sedang terduduk setinggi 16 meter dan Gua Wan fo tung menyimpan 15 ribu patung. Sedangkan gue lainnya menyimpan 2.800 prasasti.

Tikal - Guatemala

Dataran rendah hutan hujan Guatemala menyimpan reruntuhan Tikal. Reruntuhan ini sudah ada sejak zaman Maya abad ke-3 dan ke-9 M.

Daerah pusat terdapat alun-alun batu dengan trotoar, lapangan sepak bola, dan 3000 bangunan.

Newgrange - Irlandia

Newgrange yang berada di Irlandia merupakan monumen yang berdiri pada tahun 3200 SM. Monumen Newgrange berbentuk kubah dengan dengan lebar 75 m. Penduduk Neolitik menyebut Newgrange sebagai County Meath.

Situs Newgrange terkenal dengan sifat astronomisnya. Di dalam Newgrange juga terdapat makam. Peneliti berspekulasi bahwa tempat ini berfungsi sebagai lokasi ritual dan kalender matahari.

The Great Ziggurat of Ur - Irak

The Great Ziggurat of Ur merupakan piramida berundak yang sudah sejak abad ke-21 SM. Pembangunan piramida The Great Ziggurat of Ur bermula pada pemerintahan kekaisaran Raja Ur-Nammu dan sang putra yaitu Shulgi.

Situs ini pernah menjadi pusat monumen keagamaan dan arsitektur Ur. Metropolis Sumeria kuno terletak di dekat kota Nasiriyah di Irak saat ini.

Göbekli Tepe - Turki

Keajaiban dunia kuno yang kurang terkenal selanjutnya adalah Göbekli Tepe. Situs ini memiliki serangkaian ruangan persegi panjang, lingkaran baru dan pilar berbentuk T. Dinding Göbekli Tepe memiliki corak dan gambar abstrak.

Kota Kuno Sigiriya - Sri Lanka

Benteng Sigiriya dahulu kala merupakan tempat pertahanan Raja Kassapa I. Ia adalah adalah raja pemula yang berebut tahta dengan ayahnya pada abad ke-5.

Raja Kassapa I bahkan mengubur ayahnya sendiri di dalam tembok.

Mengakses tempat ini harus melalui patung besar berbentuk singa. Di dalamnya terdapat taman bertingkat, kolam, dan lukisan dinding bergambar sosok wanita cantik.

Masa pemerintahan Raja Kassapa I berakhir pada 495 M.

Demikian 7 keajaiban dunia kuno yang kurang terkenal yang bikin berdecak kagum.