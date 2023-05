MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, hingga kini masih tersedia 38 hotel di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN 2023.

Hotel-hotel tersebut terdiri dari bintang lima hingga bintang tiga dengan kapasitas lebih dari 1.500 kamar.

"Update ketersediaan akomodasi sudah ada 38 hotel, dari bintang 5 hingga bintang 3 dengan kapasitas lebih dari 1.500 kamar," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno.

Sandiaga menuturkan, di Labuan Bajo terdapat sejumlah akomodasi yang berasal dari rumah tinggal (homestay), rumah kost dan rumah sewa yang sudah banyak disewa wisatawan nusantara, selain itu tersedia 26 kapal menjadi akomodasi alternatif sebagai hotel apung atau live on board (LOB).

"Hotel apung tersedia 26 kapal dengan kapasitas tampung 4.200 orang mulai dari kapal pinisi hingga kapal wisata lainnya," jelasnya.

Pihaknya juga memastikan dalam kegiatan ini akan menghadirkan 40 UMKM lokal yang sudah terkurasi, serta 20 lokasi restoran dan kafe yang direkomendasikan sebagai destinasi kuliner di Labuan Bajo.

Untuk penerbangan, lanjut dia, Bandara Komodo dengan luas terminal 14.000 meter persegi dan daya tampung 1,1 juta penumpang per tahun ini telah memiliki kesiapan tujuh area parkir (parking stand) untuk empat pesawat berbadan sempit (narrow body) dan tiga pesawat bermesin baling-baling (propeller). Ia melanjutkan, maskapai pelat merah, Garuda Indonesia pun turut andil dan telah meningkatkan jam penerbangan setiap hari ke Labuan Bajo. Sementara sebagai antisipasi, nantinya penerbangan akan ditopang Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara El Tari Kupang. Kemudian untuk destinasi wisata, disebut telah siap menyambut kedatangan pengunjung serta akan disiapkan beberapa tur di di Taman nasional Komodo yang turut berbenah untuk kegiatan KTT ASEAN 2023.

