SEBANYAK 8 kota termurah untuk traveling di Asia Tenggara akan menjadi informasi yang menarik untuk diketahui. Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah di dunia yang memiliki banyak daya tarik.

Daya tarik tersebut berupa pemandangan alam yang indah, budaya serta tradisi yang unik, dan tentunya makanan khas yang tak bisa ditemui di tempat lain.

Oleh karenanya, banyak wisatawan yang ingin mengunjungi Asia Tenggara meski dengan dana terbatas.

Bagi Anda yang ingin jalan-jalan ke Asia Tenggara dengan dana terbatas, berikut 8 kota termurah untuk traveling di Asia Tenggara dilansir dari Price of Travel.

1. Vientiane, Laos

Laos merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan budaya yang menarik dan biaya hidup murah.

Salah satu kota dengan biaya hidup termurah untuk para turis adalah Vientiane. Di kota ini, perhari setidaknya Anda bisa mengeluarkan uang sebanyak USD18,54 atau Rp272.519 per hari.

2. Hoi An, Vietnam

Selanjutnya ada kota Hoi An di Vietnam yang lokasinya tak jauh dari selatan Danang di pantai tengah. Kota tua ini dipenuhi dengan restoran-restoran bagus dengan harga murah. Anda hanya perlu merogoh kocek sekitar USD20,72 atau sekitar Rp304.563 per hari di Hoi An.

3. Chiang Mai, Thailand

Chiang Mai merupakan ibu kota utara negara Thailand yang kini menjadi salah satu tujuan wisata murah terbaik dunia. Kota ini memiliki banyak kuil kuno dan suasananya lebih sepi dari Bangkok.

Biaya hidup di Chiang Mai juga cukup murah. Para turis setidaknya membutuhkan USD22,05 atau Rp324.112 per hari.

4. Jakarta, Indonesia Jakarta menjadi salah satu kota termurah yang bisa dikunjungi saat ingin traveling. Meski masuk kategori sebagai kota terpadat namun Jakarta memiliki banyak tujuan wisata yang diburu para turis. Turis asing yang datang ke Jakarta setidaknya bisa menganggarkan dana sebesar USD26,43 atau Rp388.494 per hari. BACA JUGA: H+7 Lebaran, Jumlah Wisatawan ke Monas Tembus 48.899 Orang 5. Yangon, Myanmar Selanjutnya ada Kota Yangon di Myanmar yang memiiki biaya makan dan minum yang cukup murah. Di sana juga terdapat banyak penginapan dengan harga bersaing. Jalan-jalan ke Yangon ternyata cukup mengeluarkan uang setidaknya USD28,55 atau sekitar Rp419.656 per hari. BACA JUGA: 11 Aturan Berkunjung ke Angkor Wat, Dilarang Berpakaian Seksi hingga Sedekah ke Pengemis 6. Siem Reap, Kamboja Siem Reap menjadi salah satu kota termurah di Kamboja. Kota ini menawarkan beberapa atraksi wisata yang menarik dengan biaya hidup yang murah. Para turis bisa menyediakan dana setidaknya USD 29,04 per hari atau Rp426.858. 7. Manila, Filipina Lalu ada ibu kota Filipina yakni Manila yang menjadi salah satu kota yang bisa dikunjungi dengan dana terbatas. Manila memiliki banyak hostel murah, namun transportasi umumnya sulit di dapat. Dana yang bisa disiapkan untuk berkeliling Manila setidaknya sekitar USD29,32 per hari atau Rp430.974. 8. Kuala Kumpur, Malaysia Terakhir adalah ibu kota Malaysia yakni Kuala Lumpur. Kota ini memiliki banyak gedung pencakar langit, pemandangan yang eksotis, serta memiliki banyak hostel yang murah. Setidaknya Anda harus menyiapkan sekitar USD38,11 per hari atau Rp560.178.

