KALIURANG di Yogyakarta menjadi salah satu pilihan destinasi favorit wisatawan. Seperti yang kita ketahui, di Yogyakarta menawarkan berbagai macam wisata yang bisa kita kunjungi. Salah satunya adalah Kaliurang.

Bagi anda yang belum tahu, Kaliurang adalah kawasan yang dekat dengan Gunung Merapi yang berada di kabupaten Sleman, DIY.

Jika Anda bosan berlibur hanya ke pantai Gunungkidul atau ke Malioboro, cobalah untuk datang ke kawasan ini untuk pengalaman liburan yang berbeda.

Lantas, apa saja wisata Kaliurang yang cukup populer di mata wisatawan? Berikut Okezone rangkumkan 4 di antaranya;

Bunker Kaliadem (Foto: dok. Nawawie)

1. Bunker Kaliadem

Menjadi salah satu saksi bisu terjadinya erupsi dahsyat gunung Merapi tahun 2006 silam. Bunker ini sebenarnya berfungsi untuk perlindungan bagi warga lereng gunung merapi saat terjadi erupsi. Namun sayangnya, terjadi tragedi di tahun itu yang menewaskan dua relawan.

Saat ini Bunker Kaliadem menjadi tempat wisata yang dapat anda kunjungi untuk merasakan bagaimana penderitaan dua korban saat terjadinya erupsi. Tak hanya itu, terdapat kabar mistis mengenai bunker ini.

Rumah Hobbit (Foto: dok. pinta rachma)

2. Rumah Hobbit Kaliurang

Rumah Hobbit ini terinspirasi dari film The Lord Of The Ring. Tempat yang satu ini menawarkan keindahan rumha-rumah kecil dengan rerumputan hijau.

3. Bukit Klangon

Bukit Klangon menawarkan pemandangan Gunung Merapi yang berdiri gagah di sisi utara kota Jogja. Beberapa orang menyarankan untuk datang kesini pada pagi hari agar gunung Merapi terlihat gagah sebelum tertutup kabut.

4. Museum Gunung Merapi Museum Gunung Merapi dapat dijadikan salah satu wisata edukasi untuk anak sekolah atau keluarga Anda. Sebab, di dalam museum ini menyediakan banyak informasi mengenai letusan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar gunung Merapi. Tidak hanya itu, di museum ini juga menyimpan benda-benda yang menjadi saksi bisu keganasan Wedhus Gembel yang menerjang permukiman lereng Merapi pada saat erupsi. Tlogo Putri (Foto: dok. Hennie Sofie) 5. Tlogo Putri Tlogo Putri merupakan salah satu tempat wisata yang sudah ada sejak lama di kawasan Kaliurang. Tempat wisata yang satu ini menawarkan pemandangan alam khas pegunungan yang masih asri dengan pepohonan yang rindang. Tak hanya itu, disini juga terdapat embung atau telaga.

