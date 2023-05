ADA 10 negara yang punya hotel bintang 5 terbanyak. Mencari kenyamanan untuk beristirahat setelah kunjungan kerja ataupun liburan adalah suatu keharusan. Hotel dengan kualitas bintang lima bisa jadi pilihan.

Hotel bintang 5 dikategorikan sebagai hotel dengan kualitas terbaik. Dalam segi fasilitas, hotel bintang 5 menawarkan tingkat kenyamanan, kemewahan dan pelayanan dengan kualitas yang terbaik.

Biasanya hotel bintang lima memiliki desain interior yang mewah, furniture yang yang elegan, kualitas makanan yang disajikan oleh chef terkenal dan sebagainya.

Selain itu, hotel bintang lima juga memiliki fasilitas tambahan lain seperti spa mewah, fasilitas olahraga, pusat kebugaran, dan masih banyak yang lainnya.

Ilustrasi (Freepik)

Seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya angka masyarakat melakukan kunjungan dan liburan ke luar negeri. Hal ini membuat perkembangan bisnis perhotelan semakin meningkat.

Oleh karena itu, berikut 10 negara yang punya hotel bintang 5 terbanyak menurut Trivago dilansir dari Tornosnews.

China

China adalah negara dengan jumlah hotel bintang 5 terbanyak di dunia. China total memiliki lebih dari 2.940 hotel bintang lima.

BACA JUGA:

Beberapa diantaranya adalah Peninsula Hotel Shanghai, Portman Ritz Carlton Shanghai, dan Peninsula Beijing.

Turki

Selanjutnya ada Turki yang memiliki hotel bintang 5 sebanyak lebih dari 800 hotel. Beberapa di antaranya adalah Park Hyatt Istanbul Macka Palas, Raffles Istanbul, dan Shangri-La Bosphorus.

Meksiko

Negara yang terletak di Amerika Tengah ini memiliki hotel bintang lima sejumlah lebih dari 670 hotel. Beberapa hotel bintang lima di Meksiko antara lain adalah Habitat Bacalar, Hotel Xcaret Arte, dan Waldorf Astoria Cancun.

Follow Berita Okezone di Google News

Italia

Italia memiliki lebih dari 450 hotel bintang lima yang tersebar di seluruh wilayahnya. Beberapa nama hotel bintang lima di Italia antra lain adalah Borgo Santandrea, Hotel Le Fontanelle, dan Rocco Forte Hotel de la Ville.

India

Di peringkat kelima ada India yang memiliki lebih dari 430 hotel bintang lima. Beberapa diantaranya adalah Four Seasons Bengaluru at Embassy One, The Oberoi Sukhvilas Spa Resort, dan Hyatt Hyderabad Gachibowli.

Yunani

Yunani berada di peringkat keenam dengan memiliki lebih dari 420 hotel bintang lima. Beberapa nama hotel bintang lima di Yunani adalah Katikies Garden, Myconian Kyma, dan Mykonos Riviera Hotel and Spa.

Spanyol

Negeri matador, Spanyol juga memiliki lebih dari 335 hotel bintang lima. Diantaranya ada Thompson Madrid, Kimpton Vividora Hotel dan Abadia Retuerta LeDomaine.

Amerika Serikat

Amerika Serikat memiliki lebih dari 330 hotel bintang 5 seperti Shore House at The Del, The Tampa Edition, dan Hotel Saint Vincent.

Inggris

Inggris memiliki total lebih dari 320 hotel bintang lima di seluruh negaranya. Beberapa nama hotel bintang lima disana antara lain adalah St Martins Lane London, One Hundred Shoreditch, dan Roseate House London.

Afrika Selatan

Afrika Selatan juga memiliki banyak hotel bintang lima. Total ada lebih dari 285 hotel bintang lima disana. Beberapa nama hotel bintang lima di Afrika Selatan antara lain adalah Shambala Private Game Reserve, The Silo Hotel, Ulusaba Safari Lodge Private Game Reserve.

Itulah deretan 10 negara yang punya hotel bintang 5 terbanyak.