KOTA-kota terkaya di dunia sangat menarik untuk dibahas. Kota tersebut dihuni oleh ratusan ribu jutawan dan puluhan miliarder terkenal. Apa saja daftarnya?

Berikut informasi lengkapnya.

New York, Amerika Serikat

Kota New York di Amerika Serikat (AS) ada di urutan pertama kota terkaya di dunia tahun 2023 versi data Henley and Partners. Sepanjang tahun 2012 hingga 2022, kota ini mengalami pertumbuhan ekonomi hingga 40%.

New York sendiri adalah rumah bagi setidaknya 340 ribu orang jutawan dan 58 miliarder terkenal di dunia.

Mengutip dari laman Henley and Partners, New York atau yang biasa disebut NYC (New York City) merupakan pusat keuangan AS dan markas bagi 2 bursa saham terbesar di dunia, NYSE dan Nasdaq.

Tokyo, Jepang

Selanjutnya, ada Kota Tokyo yang merupakan ibu kota Jepang. Kota kaya yang juga menjadi salah satu sentra mode dunia ini diisi oleh 290 ribu jutawan dan 14 miliarder.

Banyak perusahaan besar dunia yang memiliki kantor pusat di Tokyo, seperti Honda, Mitsubishi, dan Hitachi.

Jepang memang terkenal karena menjadi salah kota dengan ekonomi terbesar dan maju di dunia.

Sepanjang era 1960-an hingga 1980-an, Jepang menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia karena menerapkan standar pendidikan yang tinggi, tingkat investasi tinggi, dan akses teknologi yang mumpuni.

London, Inggris

London juga masuk dalam jajaran kota terkaya di dunia. Kota ini menjadi rumah bagi 58 miliarder dan lebih dari 300 ribu jutawan dengan beragam hunian elitenya.

Beberapa kawasan elite di kota itu adalah Chelsea, Knightsbridge, Regents Park, dan Mayfair.

Financial Times menyebut, perekonomian di London jauh lebih unggul dibandingkan dengan kota-kota lainnya.

Hal tersebut membuktikan bahwa kota ini berhasil pulih dengan cepat pasca terjangan virus Covid-19.

Singapura, Singapura Singapura menjadi satu-satunya kota di Asia Tenggara yang masuk dalam jajaran 5 besar kota terkaya di dunia. Henley and Partners mencatat, kota ini dihuni oleh 27 miliarder serta menjadi kota tujuan migrasi para jutawan. Sekitar 280 ribu orang berpenghasilan tinggi pindah ke Singapura pada tahun 2022. Singapura yang merupakan negara jiran Indonesia juga dianggap sebagai kota paling ramah bisnis di dunia. Bandara Changi Singapura Los Angeles, Amerika Serikat Kembali ke AS, Los Angeles (LA) menjadi salah satu kota terkaya di dunia. Terdapat setidaknya 205 ribu jutawan dan 42 miliarder yang menetap di kota ini. Industri yang menjadi andalan LA adalah teknologi, real estate, media, hiburan, dan transportasi. Dari sederet industri itu, media dan hiburan adalah senjata utama LA. Kedua bidang tersebut memberikan pendapatan hingga miliaran dolar untuk LA, terutama dengan keberadaan Hollywood.

