SEJUMLAH bandar udara (bandara) di Jawa Barat memenuhi kebutuhan akomodasi masyarakat. Sebagian besar masyarakat mungkin hanya mengenal Bandara Husein Sastranegara yang berada di Kota Bandung.

Bandara Husein Sastranegara menjadi bandar udara dengan jumlah keberangkatan terbanyak tahun 2021.

Ternyata Jawa Barat memiliki banyak bandar udara yang masih aktif beroperasi hingga saat ini. Bandar udara di Jawa Barat ini melayani berbagai rute penerbangan domestik dan internasional.

Berikut 5 bandara di Jawa Barat sebagaimana dikutip dari laman Dinas Perhubungan (Dishub);

1. Bandara Husein Sastranegara, Bandung

Bandara Husein Sastranegara Bandung berada di Jalan Pajajaran Nomor 156, Cicendo, Bandung, Jawa Barat.

Nama Husein Sastranegara berasal dari seorang penerbang Angkatan Udara Indonesia yang gugur saat mengikuti pelatihan penerbangan di Yogyakarta pada tahun 1946.

Pengelola Bandara Husein Sastranegara Bandung adalah PT Angkasa Pura II. Bandara ini melayani penerbangan domestik dan internasional.

Bandara Husein Sastranegara pernah dinobatkan sebagai bandara terbaik se-Asia Pasifik oleh Airport Council Internasional (ACI) pada 2021 lalu.

Ada dua penghargaan yang diraih Bandara Husein Sastranegara yakni kategori Best Airport dan Best Hygiene Measure by Region di Asia Pasifik.

2. Bandara Cakrabhuwana, Cirebon

Berikutnya ada Bandara Cakrabhuwana Cirebon yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman Nomor 1, Harjamukti, Kota Cirebon.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengelola langsung bandara ini. Jenis pesawat yang kerap beroperasi di bandar udara ini seperti ATR 72 dan C-212.

3. Bandara Nusawiru, Pangandaran

Di Jawa Barat tepatnya di Kabupaten pangandaran terdapat bandar udara bernama Bandara Nusawiru.

Dinas Perhubungan Jawa Barat mengelola langsung bandara ini. Bandara Nusawiru Pangandaran melayani penerbangan domestik rute Pangandaran - Jakarta.

4. Bandara Wiriadinata, Tasikmalaya Bandara Wiriadinata Tasikmalaya kembali melayani penerbangan komersial setelah dua tahun berhenti akibat Covid-19. Pengelola bandar udara ini adalah TNI AU. Lokasinya berada di Jalan Rajawali Setiajaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. 5. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka Resmi beroperasi pada 2018, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati masuk daftar bandara terbesar kedua di Indonesia. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dikelola langsung oleh PT Angkasa Pura II. Lokasinya berada di Kertajadi, Majalengka. Demikian 5 bandara di Jawa Barat yang masih aktif beroperasi hingga saat ini.

